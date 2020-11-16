Крупнейшая в мире азиатская зона свободной торговли создана без Индии и России

В ходе онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Китай, Австралия, Япония и еще 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона заявили о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли под названием Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП). Суммарное население этих стран, на которые приходится треть мировой экономики, - 2,2 миллиарда человек, передает Reuters.Для свободной торговли объединились следующие страны: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Суммарное население этих стран, на которые приходится 29 процентов мировой экономики, - 2,2 миллиарда человек, совокупный ВВП - 26,2 триллиона долларов. Это чуть меньше, чем доля Евросоюза (33 процента), но эксперты уверены, что показатель зоны в ближайшее время вырастет.

Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав. Страны договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников сделки правил торговли. В рамках соглашения будут действовать сниженные торговые пошлины, будут укреплены цепочки поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, систематизированы новые правила электронной торговли. Соглашение также отменит тарифы на 86% японских товаров, экспортируемых в Китай.

Это первый договор о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно, японская газета Nikkei Asia.

Переговоры о ВРЭП велись с 2013 года. В переговорах также участвовала Индия, однако в прошлом году она вышла из обсуждения.

Эксперты отмечают, что заключение соглашения в Ханое на фоне торговой войны с США - большой успех Пекина. Они прогнозируют, что этот договор усилит экономическую интеграцию азиатско-тихоокеанского региона и противодействие протекционистским тенденциям.

Reuters пишет, что заключение ВРЭП - это "еще один удар" по Транстихоокеанскому партнерству, которое продвигал президент США Барак Обама.