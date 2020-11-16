"Карантин выходного дня": Шмыгаль возмущен нарушениями и вызывает меров на "онлайн-ковер"

На фоне протестов против "карантина выходного дня" Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует провести с руководителями крупных городов онлайн-встречу. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Курышко.

Отвечая на вопрос, действительно Премьер-министр Денис Шмыгаль планирует собрать онлайн-встреча мэров крупных городов из-за протестов по "карантина выходного дня", Курышко отметила: "Да".

"Такая встреча действительно планируется", - добавила она.

Напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. Простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против новых ограничений выступили власти ряда областных центров, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, а также в Днепре, Луцке. В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, не собирающиеся выполнять решение правительства о введении "карантина выходного дня", не думают о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы.