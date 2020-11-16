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Сильнейший человек на планете - украинец Алексей Новиков

14:00, 16 ноя 2020
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Украинец Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты - World Strongest Man в Брадентон, Флорида, США. Об этом говорится в сообщении на странице турнира World's Strongest Man в Facebook.

Так, украинец снова завоевал титул самого сильного человека планеты впервые с тех пор, как им владел Василий Вирастюк в 2004 и 2007 годах.

Вторую и третью строчку заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Корон.

Напомним, в 2018 году исландский актер Хафтор Бьёрнссон, известный своей ролью Григория Клигана по прозвищу "Гора" в популярном сериале HBO "Игра престолов", получил титул самого сильного человека в мире.

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