Смерть беларуса Бондаренко: Украина и Евросоюз осуждают насилие и требуют наказания для убийц

"Я ВЫХОЖУ" - под этим лозунгом сегодня вышла на улицы протестующая Беларусь. Эти слова были последними, которые сказал Роман Бондаренко, выходя в свой двор, где его убила потерявшая человеческое лицо и не желающая уходить власть. Украина выражает солидарность с Европейским Союзом в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что спровоцировали смерть Романа Бондаренко. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Украины.

"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, что стали причиной смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дипломаты также выразили искренние соболезнования родным и близким Романа.

Напомним, 12 ноября стало известно, что в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили силовики.

Тысячи белорусов 12 ноября пришли на Площадь Перемен, чтобы почтить память убитого. Люди приносили цветы, выставляли цепи свечей и не пропускали спецтранспорт.

Сегодня в Беларуси объявлен неофициальный траур в память о Романе.

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Лукашенко изображает святую невинность и рассказывает о протестах, о насилии, о пытках и о смертях после избиения мирных беларусов правоохранителями (народ уже называет их фашистами и гестаповцами) так, как будто во всем виноваты протестующие, а он и его приспешники просто вынуждены защищаться.

Фотографии со следами чудовищных побоев он называет фотошопом. Мирных протестующих против фальсификаций на выборах называет наркоманами, алкоголиками и агрессивными молодчиками, которые мешают жить нормальным людям. Он издал указ о формировании "народных дружин" для противодействия протестующим и дал им неограниченные права хватать, увозить в неизвестном направлении и избивать всех подряд.

Вот как он рассказал для СМИ о событиях, которые привели к смерти Романа Бондаренко:

«У нас появилась практика, это уже больше месяца, в этих богатеньких прежде всего кварталах. Они вывешивали бело-красно-белые флаги и ленточки. Занавешивали там везде. Даже тросы натягивали от дома к дому и вывешивали эти, как у нас принято считать, коллаборационистские профашистские флаги. Потому что под этими флагами в годы Великой Отечественной войны с этими повязками ходили полицаи и людей расстреливали. Портреты Гитлера на всех мероприятиях, кадры есть хроники, под этими были флагами. У нас, в стране, где каждый третий погиб. Представляете, какое к этому отношение.

В этих дворах одни вывешивали эти флаги и эти ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал, выскочили из домов. И потасовки были. Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции всё есть) из протестующих позвонил «карателям» в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Роман Бондаренко) то ли травмирован был, то ли что... В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это всё. Он был пьяным (Бондаренко не был пьяным!). Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу».

Друзья Романа собрали видео, которые начисто опровергают байки батьки, а медики сообщили каналу TUT.by, что в крови у Романа не было ни капли алкоголя. То есть, все "отмазки" Лукашенко - наглая и откровенная ложь.

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25 800 человек! Именно столько людей, согласно данным из внутренних отчетов МВД, были задержаны за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении» с 9 августа и до 3 ноября. За этот период было составлено более 24 тысяч админпротоколов.

Данные из внутренних отчетов МВД опубликовали в телеграм-канале «Народного антикризисного управления».

По данным отчета, со дня выборов белорусы подали 4000 заявлений о насилии со стороны карателей. Но ни одного дела за насилие и убийства не заведено.