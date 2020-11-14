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Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков

18:00, 14 ноя 2020
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После изменения правительством Зеленского руководителей госпредприятий те суммарно потеряли 10 млрд грн: среди топ-3 компаний, которые получили наибольшие убытки после смены руководителя (прибыль в 2019 году упала по сравнению с 2018) - "Аграрный фонд" (-3,4 млрж грн) , Центрэнерго (-2,479 млрд грн) и ГП "Завод им. Малышева" (-915 млн грн). Об этом говорится в совместном проекте издания "Тексты" и аналитиков системы YouControl.

Отмечается, что авторы проекта взяли 100 крупнейших госпредприятий, выбрали из них те, где после избрания Зеленского президентом правительство изменило руководителей, и проанализировали, выросла ли их прибыль или упала, сравнив показатели 2018 и докризисного 2019 годов.

В частности, среди топ-5 компаний, которые получили наибольшие убытки после смены руководителя - "Аграрный фонд" (-3,4 млрд грн), Центрэнерго (-2,479 млрд грн) и ГП "Завод им. Малышева" (-915 млн грн ), а также - ГП "Обслуживание воздушного движения Украины" (-828 млн грн) и ГП "Угольная компания" Краснолиманская" (-234 млн грн).

"Если отбросить суперприбыльный Нафтогаз, то суммарные убытки всех компаний в 2019 году составили 13,2 млрд по сравнению с 2018 годом. Из них 10 млрд приходятся на предприятия, где ЗЕвласть заменила руководителей.

23 октября мы направили запросы в топ-5 убыточных предприятий, чтобы уточнить их данные по прибыли за 2018 и 2019 годы. По состоянию на день публикации материала ответ получили только от ПАО "Центрэнерго", - говорится в статье.

Среди госпредприятий, доходы которых упали более чем на 30% после смены руководителей, кроме вышеперечисленной пятерки, также, в частности: ГП "Артемсоль" (-103 млн грн), ГП "Завод "Электротяжмаш"(-82 млн грн), ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (-16 млн грн), ГП "Коневодство Украины" (-8 млн грн).

В то же время среди предприятий, прибыль которых в 2019 году по сравнению с 2018 после смены руководителей вырос более чем на 30%, - "Укринмаш" (4 млн грн), "Укрспирт" (19 млн грн), ГП "Новатор" (21 млн грн), "Спецтехно-Экспорт" (28 млн грн), АО "Херсонская Теплоцентраль" (73 млн грн) и ГП "НПК Газотурбостроение "Зоря-Машпроект" (262 млн грн).

"Проблема с нашей госсобственностью заключается не в наличии государственных предприятий как таковых, а в том, что у них до сих пор старая советская структура управления, созданная так, будто манит менеджера украсть. Чтобы ее сломать, и родилась идея независимых наблюдательных советов с иностранцами в составе, которую сейчас критикует Зеленский.

Первоочередной задачей адекватной и рациональной власти является не продать работающие предприятия как можно быстрее (потому что есть такие, которые не работают, и их действительно нужно продавать), а наладить эффективную работу, чтобы управление осуществлялось по современным принципам, которые минимизируют коррупционные риски. А дальше надо смотреть, что продавать, а что оставить государству полностью или частично", - заключают авторы проекта.

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