Перестало биться сердце актера Армена Джигарханяна

Актер театра и кино, Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86 году жизни. Об этом сообщил на своей странице Facebook друг артиста Артур Согомонян, передает УНН.

"Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя - Армена Борисовича Джигарханяна... Я уверен, что память об Армене Борисовиче, как и его работы будут жить вечно", - написал Согомонян.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Он рано заинтересовался драматическим искусством и впервые вышел на сцену в 1955 году. Он известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

Напомним, сообщение о госпитализации Армена Джигарханяна появлялись в СМИ неоднократно в течение 2018 года.

В 2019 году он попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.