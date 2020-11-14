Локдаун выходного дня: все про короновирус в мире и в Украине 14 ноября 2020 года

В мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились более 53200000 человек. Всего в мире на COVID-19 инфицировано 53284867 человек, из них выздоровели 34394 784. Количество умерших возросло до 1301 054. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (10 727 885), Индия (8 728 795), Бразилия (5 810 652), Франция (1 915 677), Россия (1 865 395), а также Испания (1 458 591), Великобритания (1 321 031), Аргентина (1 296 378), Колумбия (1 182 697) и Италия (1 107 303).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (244 302), Бразилии (164 737), Индии (128 668) и Мексике (97 056).

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В Украине зафиксировано уже 525 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд для страны — более 12,5 тысяч. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

“12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников”, — сообщил Степанов.

По его словам, также за последние сутки:

— госпитализированы — 1525 человек;

— летальных случаев — 191;

— выздоровели — 4962 человека;

— проведено тестирований за сутки — 78 179 (в том числе методом ПЦР — 48 054, методом ИФА — 30125).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 525 176 человек;

— выздоровели — 238 811 человек;

— летальных случаев — 9 508;

— проведено ПЦР-тестов — 3 876 966.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях”, — отметил глава Минздрава.

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В Украине за время пандемии заболели COVID-19 более 26 тысяч медиков, из которых умерли 258. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За все время пандемии в Украине заболело 26 422 медицинских работника, из которых умерли 258 медицинских работников. Я хочу акцентировать ваше внимание именно на этих цифрах. Потому что наши медицинские работники...находятся на передовой этой войны с COVID-19... Уже 8 месяцев они истощены, они каждый день спасают людей", - рассказал Степанов.

Поэтому Степанов призвал поддержать медицинских работников в этой борьбе и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

"Уменьшить нагрузку единственным путем - уменьшить количество заболевших и как следствие меньшая часть людей будет госпитализирована...", - сказал Степанов.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что если "карантин выходного дня" не даст результатов и Украина придет к локдауну медицинской сферы - будет введен полный локдаун для всей страны.

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В Украине более 200 тыс. человек получают инсулиновую терапию, то есть имеют тяжелую форму сахарного диабета. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня всемирный день борьбы с сахарным диабетом... В Украине 211 тысяч 411 пациентов получают инсулиновую терапию, то есть они имеют тяжелый сахарный диабет. Заболеваемость диабетом быстро растет. В Украине распростроняемость диабета растет и составляет 7,3%, и все чаще он диагностируется среди молодого населения. Он имеет очень тяжелые осложнения и как вы знаете именно сахарный диабет входит в группу риска при COVID-19...", - рассказал Степанов.

Ранее киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что большинство из умерших от COVID-19 в столице имели хронические заболевания, чаще всего это сахарный диабет, гипертония и ожирение.

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От сахарного диабета в мире страдают 422 млн человек, а 1,6 млн - ежегодно умирают от причин, связанных с диабетом. Об этом говорится в заявлении главы ООН Антониу Гутерриша.

"От этого заболевания (диабета - ред.) в мире страдают 422 млн человек, а 1,6 млн - ежегодно умирают от причин, связанных с диабетом. В 2030 году эта болезнь займет седьмое место в списке главных "убийц" человека", - говорится в заявлении.

По словам главы ООН Антониу Гутерриша, количество людей с диабетом быстрее всего растет в странах с низким и средним уровнем дохода, там, где население не может позволить себе обратиться к врачу и получить необходимое лечение.

"Пандемия COVID-19 принесла дополнительные проблемы. Многие из тех, кто нуждается в регулярном уходе и лечении в связи с диабетом, сталкиваются с трудностями при получении помощи. При этом люди, страдающие диабетом, подвержены повышенному риску тяжелого течения коронавирусной инфекции и смерти от нее", - сказал Гутерриш.

Как сообщил Генсек ООН, в следующем году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступит к осуществлению глобального договора по борьбе с диабетом - новой инициативы, которая позволит активизировать усилия по сокращению заболеваемости и смертности от этой болезни.

"По мере того, как мы стремимся преодолеть пандемию, давайте делать все возможное для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, укрепления систем здравоохранения и поощрения здорового образа жизни...", - говорится в заявлении главы ООН.

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Напомним

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.