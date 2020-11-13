"Поддержать"
Тренды:
Новости
Аккаунт радикального польского депутата в Facebook удалён за ненависть
Бразильский художник превратил маски от ковида в источник позитива
Восстановится ли сотрудничество Украины с МВФ - переговоры в США
Кое-что об очередной Первой леди США. Джилл Байден: любовь, работа и политика
Предложение Путину: как закончить войну на Донбассе и "не потерять лицо"
Вопросы Пескову от украинской делегации в ТКГ после заявления о "защите этнических русских"
МВФ как кредитор беспокоится и требует реальный бюджет Украины
Хроника протестов против фальсификаций на выборах: народы мира хотят справедливости
Будут убиты миллионы зверьков: коронавирус у норок обнаружен на фермах в шести странах
Юниоры Украины завоевали семь медалей на ЧМ по самбо
Война прекращается: подписано трехстороннее соглашение Армении, Азербайджана и России
Разгром "Динамо" в центральном поединке 9-го тура ЧУ не сделало "Шахтер" первым
Ураган "Эта" продолжает бушевать, он достиг Кубы, эвакуированы тысячи людей
Пандемия COVID-19: ситуация в мире и в Украине на 10 ноября 2020 года
Азербайджан побеждает: "Шуша - наш! Карабах - наш!" - радуется Алиев
Все новости
Политика / Польша

Аккаунт радикального польского депутата в Facebook удалён за ненависть

22:04, 13 ноя 2020
0
Версия для печати

Один из самых популярных и радикальных политиков Польши лишился возможности пропагандировать свои идеи через Facebook. Социальная сеть удалила страницу депутата парламента Польши Януша Корвина-Микке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

На страницу Корвина-Микке были подписаны почти 780 000 пользователей, и он был самым популярным польским политиком в Facebook.

По количеству читателей он опережал президента Анджея Дуду, у которого на 13 ноября было 755 000 подписчиков, и одного из лидеров президентских выборов 2020 года Шимона Головню, у которого около 700 000 читателей.

Корвин-Микке написал в Twitter, что его страница заблокирована "по совершенно непонятным причинам фашистами и большевиками".

Ранее отдельные записи Корвин-Микке регулярно блокировались администрацией Facebook за нарушение правил сообщества.

77-летний Корвин-Микке возглавляет ультраправую партию "Конфедерация". Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинял партию в связях с Россией.

Корвин-Микке в 2014-2019 годах был депутатом Европарламента от Польши. Он известен своими антиевропейскими и антиукраинскими высказываниями и пророссийской позицией.

Он поддерживал аннексию Крыма Россией и заявлял, что Польша готовила снайперов, которые расстреливали людей на Майдане. Он также заявлял, что Украина, а не Россия, является врагом Польши.

В конце 2015 году он прилетел в оккупированный Крым. На аннексированный Россией полуостров евродепутат отправился через Москву. В связи с этим ГПУ открыла против него производство.

Кроме того, во время выступления против введения единого билета для путешествий по странам Европы Корвин-Микке завершил свою речь нацистским приветствием.

Корвин-Микке также попал под санкции Европарламента за оскорбление женщин.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Фото / Общество
9-11-2020, 14:00
Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола
Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще