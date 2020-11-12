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Общество / За рубежом

Бразильский художник превратил маски от ковида в источник позитива

23:48, 12 ноя 2020
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65-летний бразильский художник Хорхе Рорис, который создал волшебный мир карнавала в Рио-де-Жанейро с его красочными костюмами и фантастическими платформами, придумал, как найти позитив в пандемии коронавируса.

Сейчас, в разгар пандемии коронавируса, он применяет свое искусство для изготовления масок, которые не просто закрывают лицо или акцентируют внимание, а являются максимально реальными. Рорис рисует маски для лица, которые настолько точны, что кажутся сверхъестественными.

Когда человек говорит в маске, его рот, как у чревовещателя, не двигается.

«Я использую эту маску, чтобы не потерять свою личность», - сказал Рорис.

Он рисует нижнюю часть лица человека на белой маске, уделяя время таким деталям, как оттенок кожи и губы. Маски стали популярными среди людей, которые не хотят скрывать лицо во время пандемии, но стремятся защитить себя от вируса.

«Очень важно, чтобы люди заботились о себе, хорошо, что люди носят маски», - сказал художник.

«У меня была действительно положительная реакция, - смеются люди. То, что должно было быть грустным, стало тем, что приносит радость».

Источник: Reuters

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