Восстановится ли сотрудничество Украины с МВФ - переговоры в США

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко находится с визитом в Вашингтоне. В частности, он проводит переговоры с Международным валютным фондом о следующей миссии МВФ в Украине.

Об этом рассказывает украинский выпуск программы Голос Америки.

Даты следующей миссии могут стать известными после решения ряда вопросов, на которые надеются партнеры из МВФ.

Что задерживает сотрудничество и на что надеется Украина? В частности, речь шла о последних решениях по антикоррупционной политики нынешней власти и бюджета-2021 - эти вопросы очень беспокоят партнеров из МВФ. Украина ожидала миссию МВФ до конца года, но ситуация с Конституционным судом поставила ее под угрозу.

Есть ли шансы возобновить сотрудничество? Что сейчас говорят партнеры Украины из МВФ?

На эти вопросы ответил глава НБУ Кирилл Шевченко.

- Сегодня мы работаем над тем, чтобы миссия была в Украине как можно скорее. Пока рано говорить: для того, чтобы появились конкретные даты, надо чтобы был достигнут прогресс во всех блоках вопросов.

Глава НБУ считает, что Украина имеет шансы возобновить сотрудничество с МВФ, но для этого ей необходимо сделать шаги навстречу. Отвечая на вопрос о беспокойстве западных партнеров относительно независимости НБУ и сокращении полномочий некоторых членов правления Нацбанка, глава центробанка Украины отметил, что внимание к организации со стороны международных партнеров очень большое, поэтому каждое, даже самое малое, движение будет обсуждаться и подвергаться анализу.

Комментировать результаты переговоров с МВФ Кирилл Шевченко не стал, потому что, по его словам, не все, что нужно сделать для восстановления полноценного сотрудничества, лежит в плоскости работы Нацбанка, но он стоит на позициях "консервативного оптимизма".

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