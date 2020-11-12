Восстановится ли сотрудничество Украины с МВФ - переговоры в США

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко находится с визитом в Вашингтоне. В частности, он проводит переговоры с Международным валютным фондом о следующей миссии МВФ в Украине.
Об этом рассказывает украинский выпуск программы Голос Америки.
Даты следующей миссии могут стать известными после решения ряда вопросов, на которые надеются партнеры из МВФ.
Что задерживает сотрудничество и на что надеется Украина? В частности, речь шла о последних решениях по антикоррупционной политики нынешней власти и бюджета-2021 - эти вопросы очень беспокоят партнеров из МВФ. Украина ожидала миссию МВФ до конца года, но ситуация с Конституционным судом поставила ее под угрозу.
Есть ли шансы возобновить сотрудничество? Что сейчас говорят партнеры Украины из МВФ?
На эти вопросы ответил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Глава НБУ считает, что Украина имеет шансы возобновить сотрудничество с МВФ, но для этого ей необходимо сделать шаги навстречу. Отвечая на вопрос о беспокойстве западных партнеров относительно независимости НБУ и сокращении полномочий некоторых членов правления Нацбанка, глава центробанка Украины отметил, что внимание к организации со стороны международных партнеров очень большое, поэтому каждое, даже самое малое, движение будет обсуждаться и подвергаться анализу.
Комментировать результаты переговоров с МВФ Кирилл Шевченко не стал, потому что, по его словам, не все, что нужно сделать для восстановления полноценного сотрудничества, лежит в плоскости работы Нацбанка, но он стоит на позициях "консервативного оптимизма".
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