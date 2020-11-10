Предложение Путину: как закончить войну на Донбассе и "не потерять лицо"

План действий по Донбассу, который предлагает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, позволит России закончить войну на Донбассе, не потеряв лица. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Мы, скорее, рассматриваем их (России - ред.) желание закончить войну на Донбассе. По некоторым признакам мы видим, что они уже не тянут, прежде всего экономически и политически. Они хотели бы уйти. Здесь вопрос - дать им возможность сохранить лицо, так называемый "золотой мост", потому что они же не могут пойти в таком нарративе, что "мы проиграли совместному давлению Украины и ОБСЕ". Они должны быть мудрыми, для собственного народа и международного сообщества, которые совместно решили вопрос, позаботились о жителях Донбасса, прекратили войну. Наш план дает им такую возможность. Потому что надо быть реалистом и понимать, что Путин, Кремль, может продолжать войну бесконечно, если им не дать сохранить лицо. Мы даем им такую возможность", - сказал Арестович.

По его словам, основным посылом в Плане действий являются общие международные усилия.

"Мы можем сказать, что в рамках ТКГ, Нормандского формата мы договорились о международном контроле, переходе и т.д., и они могут рассказать собственному электорату и вне, что они с привлечением международных организаций достигли мира на Донбассе также, и там была их ведущая роль. Пусть говорят - только бы вывели войска", - подчеркнул спикер.

Честные и свободные выборы на Донбассе могут состояться даже при условии, если контроль Украины за участком границы с Российской Федерацией будет не полным, говорит Арестович.

Так, говоря о том, чем будет заниматься анонсированная вице-премьером - первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ Алексеем Резниковым пятая подгруппа в ТКГ, он сказал следующее: "Есть спорный пункт в комплексе мероприятий по выполнению (Минских - ред.) соглашений. Звучит он так, что полное восстановление соответствующего участка российско-украинской границы начинается в первый день после проведения выборов. Но ключ там в слове "полное".

"Если мы можем брать неполно границу под контроль при посредничестве ОБСЕ, российских наблюдателей и т.д., то есть если даже один метр границы взять - это уже будет неполное, но контроль соответствующий мы обеспечим. Это, конечно, шутка. Речь идет о том, что, по крайней мере, сначала мы можем взять те места, через которые может перебрасываться Россией тяжелое вооружение, боевая техника и так называемые "гуманитарные конвои", которые часто возят боеприпасы. И мы понимаем, что танк и гуманитарный конвой, дальномеры не пройдут по проселочной дороге - это невозможно. Ему нужно твердое асфальтовое покрытие. И если мы возьмем соответствующие дороги, ведущие из России в Украину под контроль - это с одной стороны это не полное взятие контроля, с другой - возможности по переброске техники, или наоборот, наблюдением за выводом техники, у нас будут полные. И этого достаточно для начала урегулирования, была бы добрая воля россиян", - сказал Арестович.

На вопрос о том, позволит ли это создать соответствующие условия для проведения безопасных, честных и свободных выборов, представитель украинской делегации в ТКГ отметил, что вполне верит в такой результат.

"Здесь надо понимать: если начнется процесс урегулирования, и Россия даст соответствующую команду, то, во-первых, все россияне выйдут оттуда, во-вторых, многие граждане Украины, которые принимали участие в боевых действиях против Украины или антиукраинской деятельности, они, наверное, там не останутся", - отметил Арестович.

По его мнению, люди, которые стреляли в украинских военных, не останутся там, куда придут украинские спецслужбы и военные.

"Они уйдут большинством. Конечно, будет какая-то подрывная деятельность, попытки какие-то. Но она будет, если Кремль даст соответствующую команду. А зачем им это, если они решат примиряться и выходить, зачем эта деятельность? Подвергаться новым санкциям? Они хотят выйти, чтобы снять (с себя - ред.) санкции. Все - в голове у Путина, все решает его добрая воля. Если он даст команду, выведет, я вообще не вижу особых предостережений для проведения выборов, особенно учитывая то, что туда вернутся жители Донбасса, коренные, которые перешли на украинскую сторону после начала конфликта и семь лет жили внутри Украины и имеют соответствующее отношение к теме... Потом выборы по украинскому законодательству, с присутствием украинских партий, с возможностью агитации, разъяснения, при наблюдении международных наблюдателей ОБСЕ - можно провести", - говорит Арестович.

Он подчеркнул, что Украина организовала и провела выборы в гораздо худшей ситуации весной 2014 года.

"А здесь в нескольких районах и за 4,5 месяца от даты объявления - я думаю, что мы справимся", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".

Он, в частности, предусматривает ряд шагов, которые позволят проведение выборов в ОРДЛО до 31 марта.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский считает, что предложенный украинской стороной в ТКГ План действий по Донбассу дает возможность провести выборы на оккупированных территориях весной.