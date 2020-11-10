Вопросы Пескову от украинской делегации в ТКГ после заявления о "защите этнических русских"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предоставление украинской делегацией “Плана действий” по реализации Минских договоренностей заявив, что Россия “защищает этнических русских” на Востоке Украины. Украинская делегация в ТКГ подготовила вопросы Пескову в связи с его высказываниями, которые опубликовала на официальной странице в Telegram.

“Несколько вопросов господину Пескову. На прошлой неделе заместитель руководителя Администрации-пресс-секретарь Президента РФ Д. Песков прокомментировал предоставление Украинской делегацией „Плана действий“ касательно дальнейшей реализации Минских договоренностей”, — говорится в сообщении.

Так, Песков заявил, что Украина не заботится о гражданах на Востоке, ведь если она считает их своими, то должна обеспечивать социальные потребности людей, их инфраструктурные потребности. По его словам это делает Россия, ведь жители на юго-восточных территориях этнические русские.

В этом контексте у украинской делегации есть несколько вопросов к Пескову:

— как предоставление российского паспорта гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО, способствует решению ими медицинских и социальных вопросов?

— РФ обеспечивает в ОРДЛО Украины медицинскую и социальную инфраструктуру? Это как? В связи с чем? Может, Кремль решил все же начать выполнять Раздел III Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и признал тем самым себя оккупантом? Если нет, то о каком обеспечения украинских граждан на территории Украины идет речь?

— способствует ли доверию и безопасности массовая паспортизация граждан государства-одной стороны конфликта другой, которая, к тому же, фактически происходит под принуждением (в частности, обязательное паспортизация всех членов вооруженных формирований, воюющих с украинской армией).

“Мы четко и последовательно выполняем свою часть договоренностей по реализации „Общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 года“.

Системные действия Украины в этом отношении заверенные послами государств-участников „Большой семерки“, представителями ООН и ОБСЕ, других международных организаций. Чего, к сожалению, нельзя сказать о российской стороне.

Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения, должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября. Складывается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал Президент РФ В.Путин”, — говорится в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позицию Украины о том, что РФ должна отменить указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями оккупированных территорий Донбасса.