Война прекращается: подписано трехстороннее соглашение Армении, Азербайджана и России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в Facebook, передает УНН.

“Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень трудное решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненен для меня лично и для нашего народа”, — написал Пашинян.

По его словам, решение о прекращении боевых действий было принято “в результате глубокого анализа военной ситуации”. премьер-министр назвал его “лучшим решением в сложившейся ситуации”.

На сайте Кремля и президента Азербайджана Ильхама Алиева пока нет информации о прекращении карабахского конфликта.

Это заявление Пашиняна произошла на фоне сбивания российского военного вертолета на границе с Азербайджаном, ошибочную атаку по которому признал Баку. Министерство иностранных дел России “положительно” оценил признание со стороны Азербайджана вины за сбивание техники.

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Самопровозглашенная республика признала потерю Шуши, жители Степанакерта покидают город.

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян у себя на Facebook.

“К сожалению, неудачи нас преследуют, и город Шуша полностью вышел из-под нашего контроля”, — подтвердил Погосян в Facebook.

На это сообщение также ссылаются армянские СМИ Orer.am и Politik.

Пресс-секретарь также пишет, что азербайджанские силы находятся на подступах к столице непризнанной республики Степанакерту, и отмечает, что существованию города “угрожает опасность”.

“Если мы хотим, чтобы Шуши снова был нашим, а Арцах сохранился, сегодня мы должны использовать все свои возможности для организации надежной обороны Степанакерта и на других направлениях фронта”, — написал Погосян.

За несколько часов до этого армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала запись в Twitter о визите президента Араика Арутюняна на позиции. В сообщении сказано, что военные непризнанной республики обороняют Степанакерт, отражая атаки Азербайджана со стороны Шуши.

О взятии Шуши 8 ноября объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. “Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу. Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными”, — сообщил тогда он.

Минобороны Азербайджана 9 ноября опубликовало видео из Шуши.

Шуша — один из ключевых городов Нагорного Карабаха, он расположен в 11 километрах от его столицы, города Степанакерт.

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Текст соглашения опубликован в Sputnik Армения:

Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

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После подписания соглашения о прекращении конфликта в Карабахе в здании правительства Армении в Ереване начались беспорядки. Об этом сообщает "Sputnik Армения". Разъярённые граждане выламали двери правительства в Ереване, ворвались в здание правительства, выкрикивали ругательства в адрес премьер-министра Никола Пашиняна, потом отправились к его резиденции. Демонстранты ворвались в парламент и заняли трибуну.

Тем временем, Российские миротворцы выдвинулись в Карабах. Военнослужащие вылетают самолётами Ил-76 с аэродрома Ульяновска — сообщает Минобороны РФ.

Президент Азербайджана заявил что помимо российских миротворцев будут ещё турецкие. Эта новость сделает обстановку в центре Еревана не контролируемой.

Напомним

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября 2020 года. На спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.