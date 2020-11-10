Хроника протестов против фальсификаций на выборах: народы мира хотят справедливости

Избиратели в самых разных странах мира сегодня уже не хотят признавать выборы, если есть подозрения на их фальсификацию. А поскольку фальсификации - любимый инструмент власть имущих оставлять за собой все руководящие посты, протесты охватили сегодня чуть ли не весь мир. Правда, Украина после местных выборов воздерживается от массовых выходов на улицу: итоги во многих округах пока что оспариваются в судах. Но на улицах Украины тоже гарячо.

Вот небольшой дайджест - хроника протестов против фальсификаторов и их приспешников.

Протесты в США

Во многих американских городах вблизи зданий местной власти собрались протестующие, которые выступают в поддержку Дональда Трампа, который проиграл в избирательной гонке. Серия акций протеста состоялась в субботу, 7 ноября, сообщает информационное агентство DW.

"Это еще не конец!" и "Остановите кражу!". С такими лозунгами, согласно сообщению, сторонники действующего президента США выражают свою поддержку Трампу и его пока ничем не подкрепленным заявлениям о том, что в Демократической партии выиграли выборы с помощью фальсификаций. Количество участников таких акций в разных городах составляет от нескольких десятков, и иногда они перерастают в столкновения со сторонниками Байдена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Атланте собралось около тысячи участников митинга. Также несколько тысяч сторонников Трампа собрались в Харрисбурге в штате Пенсильвания, по меньшей мере тысяча участников подобных акций сообщается и в столице Аризоны Фениксе и столице Техаса Остине. Несколько сотен демонстрантов собрались в Салеме в Орегоне с призывами "остановить кражу". Менее многочисленные акции прошли во многих других населенных пунктах страны.

Как сообщалось ранее, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. В ответ Трамп написал о своей победе на выборах - Twitter это опроверг.

Протесты в Беларуси

В результате воскресных протестов в Беларуси количество задержанных демонстрантов в Минске и других городах перевалило за 1 тысячу человек. Об этом сообщили в правозащитном центре "Вясна".

Количество задержанных регулярно растет. По состоянию на 00:30 9 ноября (по времени Киева) в списках правозащитников насчитывается уже 1023 задержанных лица.

Кроме сообщений из столицы, задержания фиксируются в Ляховичах, Гомеле, Бобруйске, Пинске, Жлобине, Витебске и других населенных пунктах.

Напомним, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты. Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.

Протесты в Таиланде

В Бангкоке полиция применила водометы против демонстрантов, вышедших на антиправительственную акцию протеста. В воскресенье в центральной части столицы Таиланда собралось около пяти тысяч граждан, которые отправились маршем к королевскому дворцу с целью передать письма с требованиями к монарху Маха Ваджиралонгкорна, передает DW.

Ранее полиция призвала протестующих прекратить двигаться в сторону королевского дворца. Кроме того, власти заявили, что в радиусе 150 метров от дворца не допускается присутствие демонстрантов. В общем органы власти задействовали около девяти тысяч силовиков и правоохранителей. Это уже второй раз с начала июльских акций протеста полиция применила водометы против демонстрантов.

Уже несколько месяцев подряд демонстранты требуют отставки главы правительства и реформы закона о защите монархии, что предусматривает суровые наказания за критику королевского дома. В Таиланде свобода мысли нередко ограничивалась со ссылкой на этот закон.

В Таиланде со времени военного путча 2014 года пришел к власти генерал в отставке Прают Чан Оча. После парламентских выборов 2019 года, омраченных скандалом по фальсификации их результатов, Чан Оча занял пост премьер-министра коалиционного правительства.

Протесты в Грузии

В столице Грузии Тбилиси митингующие у здания ЦИК начали расходиться на ночь по домам по просьбе лидеров оппозиции. Протесты планируют восстановить вечером 9 ноября у парламента. Об этом сообщает грузинский телеканал “Рустави-2”.

Как передает телеканал, митингующих попросил уйти один из лидеров оппозиционного блока “Единое национальное движение — Сила в единстве” Ника Мелиа. Он пообещал, что в понедельник они соберутся в 18:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени) на проспекте Руставели.

Лидер движения “Граждане” Алеко Елисашвили обратил внимание присутствующих на то, что силовики начали бить и задерживать людей. “Мы хотим, чтобы ситуация разрядилась, и процесс вернулся в безопасное русло”, — сказал он.

Елисашвили отметил, что оппозиция не намерена соблюдать комендантский час, которые действует с 9 ноября в Тбилиси и еще шести городах. Комендантский час ограничивает движение пешком и с использованием транспорта с 22:00 до 05:00, нарушителей ждет штраф.

Власти страны объяснили запрет профилактическими мерами против коронавируса. Представитель оппозиционной партии “Единое национальное движение” Мирдат Камададзе назвал COVID-19 второстепенной угрозой, когда речь идет об угрозе потери свободы.

Ранее грузинская полиция применила водометы при разгоне протестующих. Тогда был по меньшей мере один пострадавший.

В воскресенье 8 ноября грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста у здания Центральной избирательной комиссии страны.

У здания парламента в Тбилиси тысячи людей собрались, чтобы выразить протест против результатов парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала “Мтавари”, в акции приняли участие в 45 тысяч человек. Проправительственный “Имеди” и “Грузинская мечта” утверждают, что на митинге было примерно 6000 демонстрантов.

Протесты в Украине

Представители малого бизнеса объявили акции протеста по всей Украине. Протестуют против кассовых аппаратов, введенных с 1 января 2021 года, и карантина, сообщает УНН со ссылкой на группу в Facebook "Предприниматели Украины/#SaveФЛП".

Представители малого бизнеса утверждают, что фискализация разрушит малый бизнес, который еще не успел оправиться после карантина.

"Мы за возможность для каждого простого украинца начать свое маленькое дело на упрощенной системе налогообложения, без кассового аппарата и без выборочных ограничений или закрытия бизнеса на карантин", - информировали на странице Facebook.

В то же время, во вторник, 10 ноября, запланированы открытые дебаты с представителями бизнеса на базе комитета ВР, сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Сейчас с одной стороны закон, который уже принят, действующий и догоняет ФЛП, с другой - люди, которые не могут сегодня позволить себе такие расходы", - сказала она.

Сама же Верещук считает, что правила должны быть едины для всех, но нужно начинать не с малого бизнеса, а с контрабанды на таможне, например.

"Мой тезис очень простой: я не специалист, но я трезво мыслю и смотрю глазами реалиста - где я живу, с кем я живу, и как я себя должна вести в том обществе, где мы проживаем. Конечно, правила должны быть одни для всех. Конечно, в Европе, в США, где есть фискальная политика, где есть институты судопроизводства, права, правоохранительная система, которая не преследует тех, кто не хочет платить ежемесячно "мзду" - конечно, что правила должны быть для всех. А где мы сейчас живем? Как мы можем объяснить ФЛП сегодня, что правила действительно одни для всех? и для крупного бизнеса, и для малого, когда они видят, например, контрабанду на таможне. Когда они сами вынуждены пользоваться контрабандным товаром, потому что без него они не выживут. Так давайте прекратим контрабанду? Давайте не начинать с ФЛП", - подчеркнула она.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.

А под Кабмином прошел митинг против изъятия предмета "украинская литература" из ВНО: ОС "Музыкальный Батальон" требует отставки министра образования и науки Шкарлета и возвращения украинской литературы в обязательное ВНО.

Напомним, задачи в тестах на ВНО-2021 по украинскому языку и украинскому языку и литературе будут иметь компетентностную ориентацию.

Как сообщалось, в 2021 году внешнее независимое тестирование (ВНО) по украинскому языку будет проводиться как отдельный тест. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал сохранить внешнее независимое тестирование (ВНО) по украинскому языку и литературе для всех выпускников школ.

Пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко на вопрос, какая была ситуация под Кабинетом министров Украины, где проходил митинг против изъятия предмета "Украинская литература" из ВНО, ответила: "Задержанных нет. Правоохранители обеспечивают общественный порядок".

InfoKava по материалам СМИ