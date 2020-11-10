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Юниоры Украины завоевали семь медалей на ЧМ по самбо

08:00, 10 ноя 2020
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Соревновательный день чемпионата мира по самбо участников в возрасте до 18 лет принес сборной Украины семь медалей, информирует Федерация самбо Украины.

Николай Грибок стал сильнейшим в супертяжелой категории — свыше 87 килограммов. “Серебро” — у Юлии Засульской и Марии Куневич; “Бронза” — у Софии Бординських, Анны Охрименко, Маргариты Белков и Владислава Холода.

Общее достижение сборной составило 15 наград (4 — 4 — 7) и “серебряные” кубки в командном первенстве как у девушек, так и у юношей.

Молодежная сборная (до 20 лет) получила 19 наград — 3 “золотые”, 5 “серебряных” и 11 “бронзовых”, а также два “серебряные” кубки в командном зачете — у юниоров и юниорок.

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