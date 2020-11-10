Кое-что об очередной Первой леди США. Джилл Байден: любовь, работа и политика

Семья президента Джо Байдена привыкла находиться в центре внимания, а его супруга – Джилл Байден, успела обзавестись множеством поклонников по всей стране благодаря своей простоте и профессии педагога, которую она не оставляет, несмотря на политическую карьеру мужа, пишет Obozrevatel.

От официантки до педагога

Джилл Трейси Джейкобс не была дочерью миллионеров или наследницей большого состояния. Девочка родилась 5 июня 1951 года в самой обычной семье: отец – банковский кассир, а мать была домохозяйкой. Она росла в окружении любви и понимания, семья не была особо религиозной, но тем не менее – юная Джилл ходила на специальные уроки, чтобы присоединиться к Пресвитерианской Церкви.

В школе девочка училась хорошо, но уже с подросткового возраста стремилась к самостоятельности. Так, в 15 лет Джилл устроилась работать официанткой в курортный городок Джерси Шор, но это не помешало ей окончить школу с хорошим аттестатом в 1969 году. Вначале девушка поступила на специальность "мерчандайзинг в fashion-индустрии", но передумала и забрала документы.

Одна свадьба и одни похороны

В 18 лет юная Джилл берет популярный в США "yet year" - то есть, дополнительный год перед продолжением образования, чтобы понять, чем бы ей хотелось заниматься в жизни. Она продолжает работать официанткой, раздумывает над специальностью лингвистика, но тут в ее жизни появляется футболист Билл Стивенсон. Именно за него будущая вторая леди вышла замуж в 19 лет. Параллельно, Джейкобс поступает вначале в Дэлаверский университет на факультет лингвистики и увлекается учебой.

У молодых людей все складывается хорошо: муж Джилл открыл собственный бар Stone Balloon, который пользовался популярностью у молодежи, впереди их ждала счастливая семейная жизнь. Но в 1974 году девушка понимает, что идет не по тому пути, разводится с мужем.

Тем временем, в семье Джо Байдена, который тогда был сенатором, происходит трагедия: в автокатастрофе погибает первая супруга политика Нейлия вместе с годовалой дочерью Наоми. Двое старших детей – сыновья Бо и Хантер, чудом остались живы.

Предложение с пятого раза

Еще не разведясь с первым супругом, Джилл однажды отвечает согласием на свидание вслепую. Студентка не знала, что встречу организовывает брат известного сенатора Джо Байдена, который был на девять лет ее старше. Но разница в возрасте не помешала паре – они быстро нашли общий язык.

"Мы пошли посмотреть фильм Мужчина и женщина в кинотеатре в Филадельфии. И мы действительно хорошо провели время. Проводив меня до дома, он пожал мне руку и пожелал доброй ночи. Я поднялась наверх, позвонила маме в час ночи и сказала: "– Мама, кажется, я наконец встретила настоящего джентльмена", — рассказывала Джилл изданию Vogue.

Но сердце девушки не растаяло – сенатор два года добивался ее руки и сердца, четыре раза безуспешно предлагая узаконить отношения и лишь на пятый раз Джилл ответила согласием. 17 июня 1977 года, влюбленные обменялись клятвами в часовне Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Рядом с ними у алтаря стояли юные Бо и Хантер. Спустя четыре года у пары родилась дочь Эшли.

Любимые дела

Учительница

После окончания университета Делавэра в 1975 году, уже будучи невестой Байдена, Джилл не собирается идти по стопам матери и становиться домохозяйкой. Вместо этого она начинает работать учителем английского языка начальных классов, а затем сдает специализацию и начинает работу с подростками в психиатрической больнице Рокфорд. При этом, параллельно Джил защищает две магистерских работы: в 1987 получает степень магистра искусств английского языка в университете Вилланова.

"Я знала, что, если позволю себе затормозить, жизнь Джо меня полностью поглотит" , – говорила Байден в интервью.

К слову, этот вид деятельности супруга Байдена не оставляет: во время его первой президентской компании, Джилл заявила, что работу с детьми не оставит, даже если будет первой леди. Она была штатным профессором в Общественном колледже Северной Вирджинии и это – первый случай в истории США, когда супруга действующего вице-президента работала и получала зарплату.

Помощь военным

Многие занятия в жизни Джилл выбирала, вдохновленная семьей. Так, уже больше 20 лет она уделяет особое внимание поддержке семей военнослужащих. Все потому, что старший сын Джо Байдена – Бо, служил в Ираке. В 2011 году она совместно с Мишель Обамой запустила общенациональную кампанию Joining Forces, которая помогала ветеранам войны и их супругам найти возможности карьерного роста в мирных условиях.

Кроме того, Джилл лично занимается отбором программ психологической реабилитации для военных, побывавших в местах боевых действий.

Писатель

В 2012 году, в разгар запуска программы помощи военным, Джилл написала книгу книгу Don't Forget, God Bless Our Troops - "Не забывай, да благословит Бог наши войска". Книга была посвящением внучке Байдена Натали, отец которой – Бо, присоединился к американским войскам в Ираке.

Борьба с раком

Еще одно печальное и семейное дело четы Байденов. Бо Байден ушел из жизни в 46 лет – всему виной глиобластома (рак мозга) и ему не смогли помочь даже самые дорогие клиники. С тех пор Джилл и Джо Байдены являются лицами национальных кампаний по борьбе с раком, а также регулярно жертвуют крупные суммы денег на исследования по поиску лекарства от этой болезни.

Однако, сама Джилл также является лицом и основателем "Инициативы Байден по здоровью груди" - организации, которая занимается информированием молодых женщин о раке груди, а также поддержкой и частичным обеспечением лечения. Подобная идея у Байден возникла после того, как четыре ее подруги столкнулись с этой проблемой.

Опора и поддержка для мужа

Однако, несмотря на карьеру педагога, общественную нагрузку и благотворительность, Джилл всегда ставила на первое место семью. Именно она воспитала двух сыновей Байдена, оставшихся сиротами после смерти матери, а сейчас является главной поддержкой мужа во всех его политических начинаниях. Бывший глава администрации Джо Байдена Рон Клейн сказал Washington Post, что Джилл является "важным активом" в борьбе ее супруга за президентское кресло:

"Абсолютно точно она — наряду с его сестрой – его самый доверенный советник. Она хорошо понимает, что работает на него, а что нет; а также она отлично справляется с работой по отслеживанию общественных настроений".

Защищать тех, кого любишь

Вот это, наверное, самая главная деятельность Джилл Байден, за которую она уже получила народную любовь и восхищение. Женщина постоянно защищает своего супруга не только от словесных нападок, но к примеру, 3 марта 2020 года буквально прикрыла его собой на митинге, когда к нему ринулись две женщины с плакатами "Скажем нет молочным продуктам". Видео этого инцидента стало вирусным.

А за несколько недель до этого, Джилл буквально силой выпроводила за дверь репортера, который тайно попал на мероприятие предвыборной кампании.

"Я подумала, что мне нужно немедленно что-то предпринять", — пояснила свои действия Джилл на телепередаче The View. — "Ведь мы должны защищать тех, кого любим, не так ли?"

Главные правила стиля Джилл

Строгость и юбки

Американцы полюбили первую леди Меланью Трамп за ее исключительный стиль, шикарную фигуру и модельную внешность. Но вот уже больше года Джилл Байден, которая отнюдь не может похвастаться подиумными параметрами, уверенно завоевывает титул "мисс зрительских симпатий". Все дело – в стиле.

Так, женщина прекрасно знает свои сильные стороны – это красивые ноги, которые она умело подчеркивает. Однако, главной задачей Джилл считает сопровождение супруга, а не отвлечение на себя внимания. Именно поэтому в ее арсенал входят прямые юбки до колена, расклешенные миди ниже колена, которые приталивают силуэт и делают талию тонкой.

Вечерние наряды

Вечерним платьям, которые выбирает Джилл, стоит посвятить отдельно несколько строк. Все потому, что супруга Джо Байдена обладает тонким вкусом и каждый ее выход в свет надолго остается в памяти. Платья преимущественно – шелковые и струящихся фактур. В 2009 году Джилл появилась вместе с мужем на инаугурации Барака Обамы в ультраженственном алом платье, а в 2013-м, для второй церемонии инаугурации Обамы, выбрала наряд цвета ночного неба, в котором выглядела по-американски роскошно.

Насыщенный цвет

Джилл не играет с фасонами, декольте или оголенными плечами, оставаясь верной беспроигрышным классическим вариантам. Вместо этого она предпочитает насыщенные, но "чистые" (то есть, без примесей и узоров) цвета в одежде. Изумрудно-зеленый, кобальтовый синий или королевский красный – наиболее частые оттенки в образах миссис Байден. Время от времени эту палитру разбавляют бирюзовый, аквамарин, фуксия и молочно-белый.

Немного эксцентрики

Однако, чтобы не "приедаться" публике в своих выходах, Джилл позволяет себе иногда примерять эксцентричные образы. К примеру, 24 сентября 2020 года супруга кандидата в президенты перед военными в Норфолке выступила в платье с шахматным принтом. В Арлингтонском аэропорту Рональда Рейгана Джилл появилась в утонченном костюме и мюли Christian Dior. В каждом выходе миссис Байден угадывается её привычка носить удобные жакеты поверх платьев или вместе с комфортными юбками.

Забота об окружающей среде и малый бизнес

Джилл Байден не только подбирает сдержанные образы, но и заботится об окружающей среде: многие наряды супруга кандидата в президенты надевала уже неоднократно, не стесняясь повторений и давая таким образом обществу пример разумного потребления.

Кроме того, Байден всегда поддерживала малый бизнес и локальное производство. К примеру, в гардеробе Джилл есть три блузки — сиреневая Vince, темно-синяя Zadig & Voltaire и персиковая L’Agence, в которых миссис Байден появлялась в последнее время и которые были куплены именно в Peter Kate, а также ожерелье стоимостью $50. То есть, надевать вещи, дешевле тысячи долларов, она также не стесняется.