Разгром "Динамо" в центральном поединке 9-го тура ЧУ не сделало "Шахтер" первым

В центральном поединке 9-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" принимало "Шахтер". Ошибка при выходе из ворот голкипера Нещерета стоила "Динамо" пропущенного мяча на 34-ой минуте - забил головой Мораес. Грубый подкат Сидорчука на Корниенко привел к удалению полузащитника киевлян, передает УНН.

Удар Степаненко на 65-ой минуте стал голевым благодаря рикошету - 2:0. Еще один выстрел с дальней дистанции от Алана Патрика привел к итоговому результату - 3:0.

Добавим, "Динамо" осталось лидером чемпионата - 20 очков. "Шахтер" второй - 19.

Как сообщалось ранее, "Рух" в матче УПЛ в большинстве не сумел обыграть "Ингулец".