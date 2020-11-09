Ураган "Эта" продолжает бушевать, он достиг Кубы, эвакуированы тысячи людей

Ураган "Эта", который уже натворил бед во многих странах Центральной Америки, достиг Кубы. Как сообщили в воскресенье, 8 ноября, местные органы власти, из многих регионов страны были эвакуированы тысячи людей из-за опасности затопления, передает DW.

К кубинскому побережью ураган приблизился в статусе тропического шторма. По данным кубинских специалистов, скорость ветра достигала примерно 100 километров в час. Пока о жертвах на Кубе не сообщается, передает информагентство AFP.

Перед этим “Эта” бушевала в ряде стран Центральной Америки, где по предварительным оценкам, его жертвами стали около 200 человек. Когда 3 ноября он достиг Никарагуа, то был классифицирован как ураган четвертой категории. Однако, проходя над Никарагуа и Гондурасом, ураган существенно ослаб. Несмотря на это вызванные им ливни и оползни привели к значительным разрушениям в Никарагуа, Гватемале, Коста-Рике, Панаме, Сальвадоре и южной части Мексики. Только в Гондурасе от стихии пострадали более 1,7 миллиона человек.

Больше бедствия стихия нанесла в Гватемале, где, по данным властей, по меньшей мере 150 человек погибли и пропали без вести.

В Гондурасе погибли по меньшей мере 23 человека. Кроме того, как минимум 20 погибших насчитали в Мексике. Мощный ветер и обильные ливни уничтожили или повредили тысячи домов и нанесли значительный ущерб инфраструктуре. На поиск пропавших без вести и оказания помощи пострадавшим районам брошены десятки тысяч людей и много спецтехники, в том числе и вертолеты.

Между тем в Национальном центре ураганов США прогнозируют, что после Кубы “Эта” подвинет в сторону Флориды, снова набрав силы урагана первой категории. В этом американском штате уже объявили штормовое предупреждение, особенно на юге штата.