Выборы в США: мир поздравляет Байдена, Путин пока молчит

Американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента. Путин поздравлял четыре года назад Дональда Трампа сразу после выборов, а Джо Байдена он поздравлять не спешит. Президент России поздравит победителя президентской гонки в США после официального подведения итогов, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

«Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США. Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», - отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что Путин поздравлял четыре года назад Дональда Трампа сразу после выборов, а Джо Байдена нет, поскольку сейчас в США анонсировано юридическое оспаривание итогов выборов.

«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления. Тогда не было анонсов юридического оспаривания», - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента добавил, что Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США.

«Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений. Тем более, что значимая часть этих двухсторонних отношений - имеется в виду контекст стабильности и безопасности - касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира», - добавил Песков.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.