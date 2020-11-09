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Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола

14:00, 09 ноя 2020
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Япония официально объявила принца Акисино наследником престола. Принц Акисино определен первым в очереди наследником престола после того, как его старший брат, император Нарухито, стал монархом в прошлом году после отречения их отца. Трон могут наследовать только мужчины, поэтому единственный ребенок Нарухито, 18-летняя принцесса Айко, не имеет права на престол императора. Об этом сообщает Reuters.

54-летний Акисино являлся одним из трех потенциальных наследников престола. Церемонии были запланированы на апрель, но были отложены из-за пандемии коронавируса.

Напомним, император Японии Акихито в апреле 2019 года объявил о своем уходе на покой и выразил благодарность народу страны за то, что тот более 30 лет поддерживал его и признавал в качестве символа страны.

Также сообщалось, что новоназначенный император Японии Нарухито в своем первом обращении к обществу пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.

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