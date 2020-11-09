Десятилетняя Вика умерла в свой день рождения: отравилась грибами

Украинцы массово травятся грибами. Лесные деликатесы люди покупают на базарах, а также сами собирают в лесу. В результате в больницы попадают целыми семьями. Не обходится и без смертельных случаев. В Минздраве сообщают о десятках отравлений грибами в "сезон тихой охоты" и советуют отказаться от диких грибов, пишет Obozrevatel.

В пятницу, 6 ноября, в столичной больнице "Охматдет", не приходя в сознание, умерла жительница Одесской области Вика Гребенюк. В этот день девочке исполнялось 10 лет.

Они вместе с мамой собирали грибы, потом семья приготовила их и съела. Плохо стало и маме, и Вике, однако скорую вызвали только через сутки после первых симптомов. Сначала ребенка доставили в Одесскую областную детскую больницу, а потом уже перевезли в Киев. Но и это не помогло, через три дня девочка скончалась в реанимации. Ее мама также находится в больнице.

В поселке Саврань, где в последнее время живет эта семья, говорят, что мама ребенка всех уверяла, что она хорошо разбирается в грибах. В социальной службе Савранского сельского совета сообщили, что маму Юлию предупреждали, чтобы грибы детям не давала, но она не слушала.

Как поясняют в службе, семья эта неблагополучная. Хоть мама и не употребляла спиртные напитки, но вела не совсем правильный образ жизни. В семье трое детей, старший сын учится в колледже, а младшая дочь пошла в 1-й класс. Погибшая Вика училась в 4-м классе. В поселке они живут недавно, в запущенном отцовском доме Юлии. Там отключен свет, у матери не было денег на то, чтобы восстановить документы и подвести электричество. В службе это держали на контроле и пытались помочь.

К тому же, после того как они переехали из одного села в другое, Юлия из-за неоформленных документов не получала два месяца социальную помощь. Поэтому, видимо, и повадилась в последнее время в лес по грибы.

В самом сельсовете говорят, что подобные случаи с отравлением грибами у них бывают каждый сезон. Но смертельный – впервые.

Это не первая смерть от грибов в этом году. Так, 23 октября в Кривом Роге Днепропетровской области от отравления грибами скончались мать и дочь. За два дня до этого они вместе с главой семейства собирали грибы возле села Шестерня. Срезали сыроежки, маслята и зеленушки. Дома грибы просто пожарили даже не отварив предварительно, и поужинали. А уже ночью всем стало плохо – была слабость, тошнота. Однако врача вызвали только через сутки, до этого занимались самолечением. Несмотря на все усилия врачей, мать и дочь скончались.

Примерно в это же время тут же, в Кривом Роге, отравилась грибами еще одна семья. Но им повезло больше: у них состояние средней тяжести и они находятся в больнице под наблюдением врачей.

В Одесской области за последнюю неделю пострадали 16 грибников, из них пятеро детей. Причем в одном случае жители Одесской области грибы купили на рынке "Привоз". Выбирали лисички и дикие шампиньоны.

А всего с начала этого года, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины, в стране зарегистрирован 161 случай отравления грибами. Больше всего инцидентов в Винницкой области – 33. Летальные были в Днепропетровской области (2), Закарпатской (2) и Волынской (1).

В ЦОЗ советуют

Лучше отказаться от сбора грибов. Лучше заменить их теми, что выращены искусственно и имеют всю специальную документацию.

Также не стоит покупать грибы на стихийных рынках, ведь те, кто их собирал, точно так же могут ошибиться и продать вам ядовитый товар.

Уж если вы не можете отказаться от такого удовольствия, как прогулка в лесу и сбор грибов, то если гриб вызывает у вас малейшее сомнение, не берите его. Также не срезайте слишком молодые или слишком старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми.

Внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, ножки. Не собирайте грибы в засушливую погоду, поскольку растения высыхают и количество токсинов в них увеличивается. Не срезайте грибы вдоль трасс и в промышленных зонах.

Ни в коем случае не ешьте сырые грибы. Готовьте их в течение первых суток после сбора. Варите их три раза не менее 30 минут, каждый раз меняя воду и подсаливая ее. Сваренные грибы храните в холодильнике не более суток. Потом их лучше выбросить.

И при первом же появлении симптомов отравления (тошнота, рези в животе, слабость, температура) после того как вы поели грибов, обращайтесь к врачу.