"Поддержать"
Тренды:
Новости
Азербайджан побеждает: "Шуша - наш! Карабах - наш!" - радуется Алиев
Выборы в США: мир поздравляет Байдена, Путин пока молчит
Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола
Десятилетняя Вика умерла в свой день рождения: отравилась грибами
Битва за борщ: Клопотенко объявил победу Украины
Арабика и робуста: в чем разница и какими бывают кофейные зерна
Украинка Виктория Спартц "прорвалась" в конгресс США, опередив демократку Гейл
"Госрезерв" разворован, аудит подтвердил миллионные убытки
Масштабную операцию против торговцев детьми провел Европол
В МОН уточнили детали, связанные с дистанционным образованием
46-м президентом США назван Джозеф Байден - подсчёт голосов окончен
Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейных врачей
Предприятия теплоэнергетики имеют право формировать порядок расчета тарифов на тепло
Глава Госгеокадастра Роман Лещенко: ми все равно отдадим землю ОТГ
Цифровая грамотность для всех: Минцифры запускает национальный тест "Цифрограм"
Все новости
Скандал / Главные новости

Битва за борщ: Клопотенко объявил победу Украины

10:00, 09 ноя 2020
39
Версия для печати

Известный украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали в Украине как национальное блюдо, пишет Obozrevatel. Об этом звезда поделился на своей странице в Instagram, заявив, что хочет запатентовать на мировом уровне: борщ – это украинское блюдо.

"Событие наделало шума из-за того, что борщ – это не просто блюдо. Это часть украинской идентичности и наша национальная ценность. Мощный культурный феномен, ответ на вопрос "что объединяет украинцев и отличает их от других наций". 6.10 мы не просто сказали о том, что борщ – украинский. Мы оказали сопротивление России и ее пропаганде, и нас поддержал мир. Кто не знал, в России верят, что борщ – это их национальный суп. Соседям после всех новостей немного поплохело и мне написали с российского ТВ. Я отказался с ними разговаривать, потому что не собираюсь подбрасывать информационное топливо в их машину пропаганды. Это все – только начало. Мы еще поговорим о борще и Украину с миром, но уже на более высоком уровне. Первый информационный этап подходит к концу. Продолжение следует. Мы победим!" –написал в фотоблоге звезда.

Ранее Клопотенко в гостях у "Рандеву" высказался о том, почему украинский борщ называют русским блюдом. Кроме того, звезда развеял миф российской пропаганды, которая пыталась украинский борщ приписать к достижениям России.

"На 120% борщ украинский, даже на 170% он украинский. Советский Союз "забрал" себе блюда других наций, и затем, когда Советский Союз распался, Россия якобы как преемница Советского Союза, всю еду приписала себе. Сказали, что "это же было в Советском Союзе, так и борщ наш. Но есть одна прикольная штука, я когда ее нашел, понял, что уже и не надо ничего доказывать. Один из основателей советской кухни Похлебкин. Ты открываешь его, а он такой советский пропагандист, и там есть просто одно предложение: "Борщ – это украинское блюдо". Все", – говорил Клопотенко в интервью.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Фото / Общество
Сегодня, 14:00
Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола
Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще