Битва за борщ: Клопотенко объявил победу Украины

Известный украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали в Украине как национальное блюдо, пишет Obozrevatel. Об этом звезда поделился на своей странице в Instagram, заявив, что хочет запатентовать на мировом уровне: борщ – это украинское блюдо.

"Событие наделало шума из-за того, что борщ – это не просто блюдо. Это часть украинской идентичности и наша национальная ценность. Мощный культурный феномен, ответ на вопрос "что объединяет украинцев и отличает их от других наций". 6.10 мы не просто сказали о том, что борщ – украинский. Мы оказали сопротивление России и ее пропаганде, и нас поддержал мир. Кто не знал, в России верят, что борщ – это их национальный суп. Соседям после всех новостей немного поплохело и мне написали с российского ТВ. Я отказался с ними разговаривать, потому что не собираюсь подбрасывать информационное топливо в их машину пропаганды. Это все – только начало. Мы еще поговорим о борще и Украину с миром, но уже на более высоком уровне. Первый информационный этап подходит к концу. Продолжение следует. Мы победим!" –написал в фотоблоге звезда.

Ранее Клопотенко в гостях у "Рандеву" высказался о том, почему украинский борщ называют русским блюдом. Кроме того, звезда развеял миф российской пропаганды, которая пыталась украинский борщ приписать к достижениям России.

"На 120% борщ украинский, даже на 170% он украинский. Советский Союз "забрал" себе блюда других наций, и затем, когда Советский Союз распался, Россия якобы как преемница Советского Союза, всю еду приписала себе. Сказали, что "это же было в Советском Союзе, так и борщ наш. Но есть одна прикольная штука, я когда ее нашел, понял, что уже и не надо ничего доказывать. Один из основателей советской кухни Похлебкин. Ты открываешь его, а он такой советский пропагандист, и там есть просто одно предложение: "Борщ – это украинское блюдо". Все", – говорил Клопотенко в интервью.