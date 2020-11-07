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46-м президентом США назван Джозеф Байден - подсчёт голосов окончен

19:09, 07 ноя 2020
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Джозеф Робинетт Байден-младший избран 46-м президентом Соединенных Штатов сегодня, в субботу, 7 ноября. Четыре бурных года правления Дональда Трампа завершены. Об этом заявили ведущие СМИ США, в частности,  The New York Times. Трамп считает, что Байден поторопился с заявлением, хотя на данный момент соотношение голосов составляет 284 к 214.

Байден пообещал восстановить политическую нормальность и дух национального единства, чтобы противостоять экономическому кризису и политическим противостояниям. Победа Байдена означает отвержение Трампа миллионами избирателей, измученных его вызывающим разногласие поведением и хаотичным управлением, и была обеспечена маловероятным союзом женщин, небелого населения, старых и молодых избирателей и кучки разочарованных республиканцев, пишет издание.

Трамп стал первым президентом, проигравшим переизбрание более чем за четверть века. Результат также стал историческим моментом для партнёра Байдена, сенатора Камалы Харрис от Калифорнии, которая станет первой женщиной, занявшей пост вице-президента. Своим триумфом Байден, которому в этом месяце исполняется 78 лет, реализовал свои многолетние амбиции в своей третьей заявке на Белый дом, став самым старым человеком, избранным президентом.

Байден предложил основную демократическую повестку дня, но многие избиратели тяготели не столько к его политической платформе, сколько к его биографиеи. Стремясь занять высший пост в стране через полвека после своей первой кампании, Байден - кандидат на закате своей карьеры - представил избирателям свою жизнь неудач и выздоровления как притчу для пострадавшей страны. Гонка, завершившаяся после четырех напряженных дней подсчета голосов на нескольких полях сражений, стала своеобразным референдумом для Трампа. Он жаждал внимания, и избиратели, которые его обожали или ненавидели, стремились вынести приговор по поводу его пребывания в должности. И, похоже, вынесли.

Американцы редко смещают действующих президентов с поста, но с самого начала и до конца гонки Байден сделал характер президента центральным элементом своей кампании. Тем не менее, Байден произнес хочет примирения. Он сказал, что скоро настанет время «объединиться, исцелиться, сплотиться как нация».

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