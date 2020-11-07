Украинка Виктория Спартц "прорвалась" в конгресс США, опередив демократку Гейл

Украинка Виктория Спартц впервые в истории США стала конгресвумен Палаты представителей США от 5 округа штата Индиана. Согласно подчету голосов на выборах в США, за нее проголосовало 50,1% избирателей. Ее конкурентка, кандидат от демократов Кристина Гейл, получила 45,8% голосов, пишет ВВС News Україна.

Сенатор Конгресса штата Индиана от города Ноблсвилл, округ Гамильтон, в 2017-м Спартц заменила на этом посту 72-летнего сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию. Тогда Спартц победила шестерых других кандидатов, в том числе Дэна Шмидта, ранее работавший с бывшим губернатором Майком пенсий, а также Меган Уайлз - президента Совета города Ноблсвилл, чью кандидатуру поддерживал Кенли.

Ранее Виктория Спартц получила степень бакалавра и магистра по международной экономике в Киевском национальном экономическом университете. В 2000 году она вышла замуж за американца Джейсона Спартца и переехала в США. Позднее получила диплом магистра по бухгалтерии в бизнес-школе Университета Индианы, затем работала в ней преподавателем. Работала в бизнес-структурах и учреждениях, в том числе в должности финансового руководителя генеральной прокуратуры Индианы. Имеет собственный бизнес.

Виктория на своей странице в Facebook рассказала о победе на выборах и поблагодарила всех за поддержку.