Масштабную операцию против торговцев детьми провел Европол

В нескольких странах Европы прошла полицейская операция против торговли детьми, в результате которой задержаны 388 подозреваемых. Выявлены 249 потенциальных жертв, из них не менее 61 – несовершеннолетние, сообщает Европол.

Операция проводилась 5-11 октября совместно с правоохранителями Великобритании, Португалии и Испании при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) и нескольких других государств.

Она была направлена против организованных банд, которые занимались торговлей детьми с целью сексуального насилия, использования их в качестве рабочей силы или для попрошайничества. Кроме того, по данным Европола, дети использовались преступниками для контрабанды.

Как отмечает ведомство, внутри ЕС торговля детьми осуществляется, как правило, с помощью их родственников. Занимающиеся этим преступные банды действуют во многих странах и передают детей по системе ротации. Среди их жертв часто оказываются несовершеннолетние беженцы из неевропейских стран.

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