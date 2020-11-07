Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейных врачей

Кабинет министров повысил зарплаты семейных врачей в Украине. Медики будут получать больше, благодаря росту ставки за предоставление помощи одному пациенту – на 51 гривню, до 651,6 гривни. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в МОЗ о ситуации с коронавирусом в Украине.

Министр подсчитал, что если с семейным врачом подписали 1800 деклараций (максимальное количество), то он дополнительно получит около 7500 гривен.

Напомним, также с 1 сентября врачам должны выплачивать надбавки в размере 70% от оклада, медсестрам – 50% от минимальной зарплаты, младшему медицинскому персоналу – 25% от минимальной зарплаты. Ранее Степанов заверил, что все больницы уже получили деньги на надбавки медикам.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.