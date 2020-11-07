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Оборонное ведомство Украины купит транспортные самолеты Ан-74 и Ан-178
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Армия / Промышленность

Оборонное ведомство Украины купит транспортные самолеты Ан-74 и Ан-178

10:00, 07 ноя 2020
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Вицепремьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, во время брифинга, посвященного итогам работы правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш подтвердил планы по закупке новых транспортников, пишет Наука и Техника.

Создание полностью импортозамещенной (без российских комплектующих) версии Ан-178 запланировано на начало следующего года. Новое оборудование будет установлено и проверено на первом опытном транспортнике «Борт 001», который сейчас проходит переоборудование в цехе «Антонов».

Оборонное ведомство Украины (входит в состав ГК «Укроборонпром») собирается в ближайшее время заказать ГП «Антонов» транспортные самолеты Ан-74 и Ан-178.

По словам представителей ГП «Антонов», 13 обновленных украинских самолетов готово заказать МВД Украины, а еще 15 - Минобороны. Однако конкретные сроки еще не сообщали. Сертификация обновленного украинского транспортника должна начаться в следующем году.

В свою очередь, о планах по закупке Ан-74, изготавливаемых на ГП «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» ранее не сообщалось.

В то же время вице-премьер отметил, что несмотря на то, что ситуация с обеспечением авиационной техникой Вооруженных сил Украины является неудовлетворительной, это не означает, что те самолеты, которые находятся сегодня на вооружении и в боевом составе ВСУ, не могут быть в эксплуатации.

«Все они при условиях проведения соответствующих ремонтов, модернизации, соблюдения всех правил, которые должны осуществляться при эксплуатации боевой техники, в частности авиационной, могут быть использованы в наших Вооруженных силах», - добавил Уруский.

По словам министра, модель самолета Ан-26Ш, который потерпел крушение под Чугуевом (Харьковская обл.), не является новым, но опыт эксплуатации этих самолетов свидетельствует о том, что они являются достаточно надежными.

«Если выполнять все эксплуатационные требования, которые существуют к этим самолетам, они могут еще определенное время служить, в том числе для нужд Вооруженных сил. У нас эти самолеты есть не только в Вооруженных силах, но и в гражданской авиации используются», - подчеркнул Уруский.

Напомним

Транспортный рамповый самолет Ан-178 разрабатывался ГП «Антонов» с 2010 г. Самолет получил два турбовентиляторных двигателя Д-436-148ФМ разработки ГП «Ивченко-Прогресс» производства АО «Мотор Сич», со взлетной тягой 7700 кг. 16 апреля 2015 г. на ГП «Антонов» в Киеве состоялась торжественно обставленная выкатка первого летного опытного образца Ан-178 (серийный номер 001, украинская регистрация UR-EXP).

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