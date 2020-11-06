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Политика / Киев

Кличко повторно получил кредит доверия: его официально признали мэром Киева

21:30, 06 ноя 2020
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Виталий Кличко выиграл выборы в Киеве и повторно стал мэром столицы Украины.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия в пятницу, 6 ноября, подвела итоги выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета. Трансляция заседания теризбиркома велась на сайте киевской городской государственной администрации. 
По окончательным подсчетам теризбиркома, за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателей, или 50,5% принявших участие в голосовании.
На втором месте бывший глава киевской городской государственной администрации Александр Попов, набравший 68 757 голосов. Сергей Притула набрал 56 900, Алексей Кучеренко - 45 823, Ирина Верещук - 39 321 голосов.
Ранее избирательный штаб Кличко сообщил со ссылкой на данные экзит-пола, что на выборах мэра Киева побеждает в первом туре действующий градоначальник с результатом 50,2%. 

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