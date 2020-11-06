Евросоюз намерен значительно усилить охрану внешних границ

ЕС усилит контроль и правила безопасности в странах Шенгенской зоны с целью защиты Евросоюза от посягательств террористов.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил пограничную с Испанией зону и заявил о намерении призвать ЕС пересмотреть правила Шенгенской зоны в сторону усиления защиты границ Евросоюза. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

“Я за такое решение, и я внесу на декабрьском саммите ЕС соответствующее предложение, с тем, чтобы мы полностью пересмотрели Шенген, переосмыслили его организацию, усилили охрану на внешних границах сообщества, в том числе за счет настоящей полиции безопасности и усиления контроля за соблюдением наших правил, а также за счет успешной организации совместной работы наших министров внутренних дел и сил безопасности, чтобы Европа могла функционировать в этой сфере гораздо больше сплоченно”, — заявил Макрона.

Отмечается, что Макрон планирует вдвое увеличить численность сил безопасности на границах Франции с ее соседями по ЕС — с 2400 до 4800 человек.

На прошлой неделе во Франции объявили высший уровень террористической опасности после того как в церкви Ниццы были убиты три человека. Подозреваемый, мигрант из Туниса, прибыл в Италию через Средиземное море, а затем перебрался во Францию по суше.

Двумя неделями ранее недалеко от Парижа учитель истории был обезглавлен чеченским беженцем. А в понедельник в Вене четыре человека погибли от рук 20-летнего стрелка, у которого было двойное гражданство Северной Македонии и Австрии.

Вслед за предложением Макрона Еврокомиссия решила организовать первый Шенгенский форум в рамках нового пакта ЕС по иммиграции и убежищу. Он пройдет до начала декабря. Об этом сказал официальный представитель ЕК Кристиан Виганд, сообщает Корреспондент со ссылкой на международные инфорагентства.

"Шенгенское пространство – одно из крупнейших достижений Европейского союза. В наших общих интересах сохранить целостность и хорошее функционирование Шенгенской зоны без контроля на внутренних границах, – сказал он на брифинге в Брюсселе. – Тем не менее, в последние годы после неоднократных кризисов Шенгенское пространство подвергалось нарастающей напряженности".

Представитель ЕК отвечал на вопрос о реакции Брюсселя на объявление президентом Франции Эммануэлем Макроном 5 ноября удвоения сил, отвечающих за контроль на границах с соседями по ЕС, из-за угрозы терактов и нелегальной иммиграции. Макрон призвал ЕС "основательно воссоздать свое Шенгенское пространство".

Виганд заявил, что форум определит ориентировки по реформированию Шенгенского пространства. В этой встрече примут участие европейские депутаты, представители министерств внутренних дел государств-членов ЕС и других национальных властей.

Он назвал основные элементы будущей стратегии в отношении Шенгенского пространства. К ним относятся усиление контроля и улучшение управления внешними границами, укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией, особенно полицейской, между властями государств-членов ЕС, взаимосвязанная европейская система управления границами, усиленная поддержка со стороны профильных агентств ЕС, улучшение реализации принимаемых решений.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть правила Шенгенской зоны в сторону усиления защиты внешних границ ЕС.