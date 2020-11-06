Уходят легендарные люди: умер Михаил Жванецкий

В Москве на 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.

В октябре Жванецкий закрыл свою передачу и покинул сцену, поскольку возраст и здоровье уже не позволяли проводить публичные выступления. Впрочем, свой уход со сцены Жванецкий назвал творческим отпуском.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В студенческие годы Жванецкий начал писать миниатюры и монологи. В 1960-х годах он познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его в свой театр.

Райкин вместе с Жванецким поставил программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры «Авас», «Дефицит», «Век техники».

В 1988 году Жванецкий открыл Московский театр миниатюр. Он также является автором книг «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса». Для эстрадных артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов. Работая в Одесской филармонии, а затем в московском театре «Эрмитаж», писатель приобрел огромную известность и всенародную любовь.

Жванецкий считается признанным эталоном юмора на постсоветском пространстве. В народе даже есть единица юмора, которую называют «один Жван». Поклонники писателя именуют жанр его сценической деятельности как «Жванецкий».

Жванецкий является обладателем множества наград и званий. В частности, писатель удостоился званий Народного артиста Украины (1999) и Народного артиста России (2012), передает РБК.

Михаил Жванецкий дважды был женат официально, еще два брака были фактическими. У писателя осталось пятеро детей (две дочери и три сына), и трое внуков. Но вамилию отца носит только его последний сын Дмитрий.

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