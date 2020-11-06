"Поддержать"
Тренды:
Новости
Уходят легендарные люди: умер Михаил Жванецкий
ВСУ модернизируется: бойцы получили реактивные огнеметы - дальность стрельбы до 1 км
Закон о Госбюджете на 2021 год принят ВР в первом чтении: теперь нужно внести тысячу поправок
План Украины по Донбассу: отмена паспортизации, вывод российских войск и выборы
COVID-19: Минздрав разворачивает еще 20 тысяч коек, говорит Степанов
Конституционный кризис продолжается: послы G7, спикер Разумков, судья Слиденко
Право на проведение в 2023 году мужского ЧЕ по волейболу получила Украина
И снова пленки: судебные волки обсуждают назначение Тупицкого главой КС
Новый антирекорд за сутки: 9 524 инфицированных коронавирусом в Украине
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Жизнь на Землю залетела из космоса: в детройтском метеорите нашли чистую органику
Варшава: 29 тезисов о сотрудничестве с Украиной от института Памяти
Новых «Русланов» мы построить не можем - сообщил Олег Уруский
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Засуха уничтожает урожай, сообщает Минэкономики Украины
Все новости
Главные новости / Общество

Уходят легендарные люди: умер Михаил Жванецкий

15:47, 06 ноя 2020
86
Версия для печати

В Москве на 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.

В октябре Жванецкий закрыл свою передачу и покинул сцену, поскольку возраст и здоровье уже не позволяли проводить публичные выступления. Впрочем, свой уход со сцены Жванецкий назвал творческим отпуском.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В студенческие годы Жванецкий начал писать миниатюры и монологи. В 1960-х годах он познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его в свой театр.

Райкин вместе с Жванецким поставил программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры «Авас», «Дефицит», «Век техники».

В 1988 году Жванецкий открыл Московский театр миниатюр. Он также является автором книг «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса». Для эстрадных артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов. Работая в Одесской филармонии, а затем в московском театре «Эрмитаж», писатель приобрел огромную известность и всенародную любовь.
Жванецкий считается признанным эталоном юмора на постсоветском пространстве. В народе даже есть единица юмора, которую называют «один Жван». Поклонники писателя именуют жанр его сценической деятельности как «Жванецкий».

Жванецкий является обладателем множества наград и званий. В частности, писатель удостоился званий Народного артиста Украины (1999) и Народного артиста России (2012), передает РБК.

Михаил Жванецкий дважды был женат официально, еще два брака были фактическими. У писателя осталось пятеро детей (две дочери и три сына), и трое внуков. Но вамилию отца носит только его последний сын Дмитрий.

Легенды уходят: несколько дней назад скончался сэр Шон Коннери - британский актёр, писатель, продюсер, который первым сыграл роль Джеймса Бонда

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Видео / Главные новости
4-11-2020, 18:00
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще