ВСУ модернизируется: бойцы получили реактивные огнеметы - дальность стрельбы до 1 км

На вооружение украинской армии поступила партия из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые эффективны для применения против противника, что находится в укрытии на расстоянии до одного километра. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

Разработкой огнеметов занимались специалисты государственного научно-исследовательского Института химических продуктов, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". На прошлой неделе они прошли успешные испытания, поразив все цели.

"Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективные для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра", - сообщил директор Государственного научно-исследовательского института химических продуктов Владимир Щербань.

Во время испытания РПА-16 специалисты предприятия продемонстрировали их модернизированную, облегченную версию. Она будет удобной и эффективной при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений десантно-штурмовых войск.

"Испытания модернизированного огнемета также прошли успешно, в чем лично убедились присутствовали представители МОУ, Национальной гвардии Украины, Генерального штаба и Сил специальных операций ВСУ. Мы рассчитываем, что это изделие не останется без их внимания", - добавил Валентин Щербань.

РПА-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с боеприпасами объемного взрыва. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве поражающих факторов в виде избыточного давления и повышенной температуры, возникающие в зоне огненной тучи. Боеприпасы объёмного взрыва также называются боеприпасами объемного взрыва. Фугасная действие выстрела РПА-16 эквивалентна артиллерийскому снаряду калибра 120-122 мм. Поэтому, эта переносная оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.

Все элементы конструкции и составные части выполнены из отечественного сырья и материалов.

Приказами Министерства обороны Украины реактивный пехотный огнемет РПО-16 в 2017 году принят на вооружение Вооруженных Сил Украины.

В скором времени украинская армия может получить на вооружение гаубицы "Дана", которые изготовляют в Чехии.