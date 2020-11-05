"Поддержать"
Тренды:
Новости
ВСУ модернизируется: бойцы получили реактивные огнеметы - дальность стрельбы до 1 км
Закон о Госбюджете на 2021 год принят ВР в первом чтении: теперь нужно внести тысячу поправок
План Украины по Донбассу: отмена паспортизации, вывод российских войск и выборы
COVID-19: Минздрав разворачивает еще 20 тысяч коек, говорит Степанов
Конституционный кризис продолжается: послы G7, спикер Разумков, судья Слиденко
Право на проведение в 2023 году мужского ЧЕ по волейболу получила Украина
И снова пленки: судебные волки обсуждают назначение Тупицкого главой КС
Новый антирекорд за сутки: 9 524 инфицированных коронавирусом в Украине
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Жизнь на Землю залетела из космоса: в детройтском метеорите нашли чистую органику
Варшава: 29 тезисов о сотрудничестве с Украиной от института Памяти
Новых «Русланов» мы построить не можем - сообщил Олег Уруский
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Засуха уничтожает урожай, сообщает Минэкономики Украины
Оккупация ОРДЛО: Матиос заявил, что Украине не с кем заключать мир
Все новости
Общество / Армия

ВСУ модернизируется: бойцы получили реактивные огнеметы - дальность стрельбы до 1 км

18:00, 05 ноя 2020
53
Версия для печати

На вооружение украинской армии поступила партия из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые эффективны для применения против противника, что находится в укрытии на расстоянии до одного километра. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

Разработкой огнеметов занимались специалисты государственного научно-исследовательского Института химических продуктов, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". На прошлой неделе они прошли успешные испытания, поразив все цели.

"Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективные для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра", - сообщил директор Государственного научно-исследовательского института химических продуктов Владимир Щербань.

Во время испытания РПА-16 специалисты предприятия продемонстрировали их модернизированную, облегченную версию. Она будет удобной и эффективной при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений десантно-штурмовых войск.

"Испытания модернизированного огнемета также прошли успешно, в чем лично убедились присутствовали представители МОУ, Национальной гвардии Украины, Генерального штаба и Сил специальных операций ВСУ. Мы рассчитываем, что это изделие не останется без их внимания", - добавил Валентин Щербань.

РПА-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с боеприпасами объемного взрыва. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве поражающих факторов в виде избыточного давления и повышенной температуры, возникающие в зоне огненной тучи. Боеприпасы объёмного взрыва также называются боеприпасами объемного взрыва. Фугасная действие выстрела РПА-16 эквивалентна артиллерийскому снаряду калибра 120-122 мм. Поэтому, эта переносная оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.

Все элементы конструкции и составные части выполнены из отечественного сырья и материалов.

Приказами Министерства обороны Украины реактивный пехотный огнемет РПО-16 в 2017 году принят на вооружение Вооруженных Сил Украины.

В скором времени украинская армия может получить на вооружение гаубицы "Дана", которые изготовляют в Чехии.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Видео / Главные новости
4-11-2020, 18:00
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще