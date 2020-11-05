"Поддержать"
Тренды:
Новости
ВСУ модернизируется: бойцы получили реактивные огнеметы - дальность стрельбы до 1 км
Закон о Госбюджете на 2021 год принят ВР в первом чтении: теперь нужно внести тысячу поправок
План Украины по Донбассу: отмена паспортизации, вывод российских войск и выборы
COVID-19: Минздрав разворачивает еще 20 тысяч коек, говорит Степанов
Конституционный кризис продолжается: послы G7, спикер Разумков, судья Слиденко
Право на проведение в 2023 году мужского ЧЕ по волейболу получила Украина
И снова пленки: судебные волки обсуждают назначение Тупицкого главой КС
Новый антирекорд за сутки: 9 524 инфицированных коронавирусом в Украине
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Жизнь на Землю залетела из космоса: в детройтском метеорите нашли чистую органику
Варшава: 29 тезисов о сотрудничестве с Украиной от института Памяти
Новых «Русланов» мы построить не можем - сообщил Олег Уруский
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Засуха уничтожает урожай, сообщает Минэкономики Украины
Оккупация ОРДЛО: Матиос заявил, что Украине не с кем заключать мир
Все новости
Власть / Финансы

Закон о Госбюджете на 2021 год принят ВР в первом чтении: теперь нужно внести тысячу поправок

16:00, 05 ноя 2020
58
Версия для печати

Парламентарии приняли проект постановления №4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год. За соответствующее решение проголосовало 275 народных депутатов Украины, передает УНН.

"Комитетом подготовлен проект постановления ВРУ относительно выводов и предложений к законопроекту и таблицу субъектов законодательной инициативы. Комитетом предлагается учесть полностью или частично 1276 поправок и отклонить 1175 поправок... Комитет рекомендует ВРУ принять за основу и в целом подготовленное комитетом постановление относительно выводов и предложений к законопроекту. С принятием указанного постановления законопроект о Госбюджете на 2021 год будет считаться принятым в первом чтении", - сказал заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин.

Так, парламентарии поддержали проект постановления, а следовательно приняли в первом чтении бюджет на 2021 год. Комитет рекомендует правительству при подготовке ко второму чтению увеличить расходы на отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, на оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также на реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

В пояснительной записке к законопроекту №4000 говорится, что в расчетах показателей бюджета были учтены прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 год, который представляет собой наиболее вероятный сценарий в условиях "перезапуска" экономики после распространения коронавируса.

Так, на 2021 год прогнозируется рост ВВП на 4,6%, увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников - на уровне 12,1%, уровень безработицы - 9,2%, рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9%. Также ожидается наращивание объемов иностранных инвестиций на уровне 2,5-3 млрд долларов. Предполагается рост доходов госбюджета на 90,8 млрд грн по сравнению с утвержденными показателями 2020 года, а также снижение дефицита с 7,5% до 6% ВВП.

Отмечается, что финансирование общего фонда государственного бюджета в 2021 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 678 699,1 млн грн, в том числе внешних - 129 600 млн грн, внутренних - 549 099,1 млн гривен.

По расходам госбюджета:
▪️ на здравоохранение 1156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса;
▪️ на образование 173,8 млрд грн, из них 1 млрд грн на борьбу с коронавируса во время учебного процесса;
▪️ на культуру 7517 млн грн;
▪️ на дорожный фонд 71 477,4 млн грн;
▪️ на безопасность и оборону 267 129,1 млн грн.

Напомним, парламентарии на внеочередном заседании Верховной Рады приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Видео / Главные новости
4-11-2020, 18:00
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще