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COVID-19: Минздрав разворачивает еще 20 тысяч коек, говорит Степанов

12:00, 05 ноя 2020
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Министерство здравоохранения рассчитывает увеличить количество коек для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19 еще на 20 тысяч. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Есть определенное количество коек, которое может быть отведено под лечения больных COVID-19, потому что другие болезни не делали каникул... В связи с этим было выделено 52 тысячи коек. Это то количество, которое может быть выделено - 30% этого коечного фонда... Мы сейчас делаем расчеты и рассчитываем добавить еще 20 тысяч коек к этому числу...", - рассказал Степанов.

Напомним, Степанов сообщил, что для оборудования дополнительными больничными койками в рамках борьбы с пандемией COVID-19 государство выделило 5,3 миллиарда гривен.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысяч.

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