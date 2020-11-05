Конституционный кризис продолжается: послы G7, спикер Разумков, судья Слиденко

Послы стран “Большой семерки” (G7) призвали председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова к быстрым действиям для урегулирования кризиса, который вызван решением Конституционного суда Украины. Разумков рассматривает варианты решения. А судья Слиденко грозит Зеленскому 150 годами заключения за его инициативы, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторських сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом.

"Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создания судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в котором призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию. Секретарь СНБО Алексей Данилов также призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку. Судьи отказались, потому что считают, что для отставки оснований нет.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

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Председатель ВРУ Дмитрий Разумков внес в парламент свой законопроект о преодолении конституционного кризиса, а народный депутат Дубинский поспешил внести свой - “О предотвращении коррупции”.

Разумков прокомментировал законопроект Дубинского:

“В понедельник почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции о законопроекте № 4304. Подписались 126 нардепов, если я не ошибаюсь. Но по непонятным для меня причинам вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня, после того как профильный комитет его рассмотрел и рекомендовал ВР принять его за основу и в целом, один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный законопроект 4304-1. Я не буду комментировать это действие, но вы знаете что ВР не нарушает законы. Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон”, — сказал Разумков.

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Судья КСУ Слиденко заявил, что глава государства "наговорил себе на 150 лет тюрьмы". Он считает, что в случае принятия Верховной Радой законопроекта Зеленского произойдет распад Украины и начнется война. По его словам, складывается впечатление, что кто-то толкает президента к такому развитию событий.

Таким образом судья прокомментировал аудиообращение Зеленского к фракции "Слуга народа" к свержению государственного строя.

"Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", – сказал он.

На вопрос, что будет, если в парламенте найдется 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ, Слиденко ответил, что дальше – "распад Украины и война".

"Потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти", – подчеркнул судья.

Напомним

Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.

Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.

2 ноября Зеленский записал аудиообращение к депутатам от фракции "Слуга народа", в котором отметил необходимость принять жесткое решение в отношении судей Конституционного суда.