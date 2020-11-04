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Право на проведение в 2023 году мужского ЧЕ по волейболу получила Украина

22:00, 04 ноя 2020
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Украина получила право войти в состав четырех стран, кому будет доверено проведение одного из групповых этапов финального раунда мужского чемпионата Европы 2023 года. Об этом сообщает Федерация волейбола Украины.

“В телефонном разговоре с Михаилом Мельником президент ЕКВ сообщил, что заявку Украины восприняли очень положительно. Во-первых, Европейская конфедерация волейбола максимально заинтересована в расширении географии новых стран, которые готовы брать на себя организацию самых престижных континентальных соревнований. Ведь это дает им солидный толчок для развития и популяризации волейбола”, — говорится в обращении Федерации волейбола Украины.

Отмечается, что на церемонии празднования 95-летия украинского волейбола президент ЕКВ Александар Боричич вручил президенту Федерации волейбола Украины Михаилу Мельнику специальную награду ЕКВ как руководителю одной из наиболее прогрессивных европейских национальных федераций последних лет.

“Мощные старания монолитной команды ФВУ по переводу поезда отечественного волейбола на прогрессивные континентальные рельсы просто получили встречное одобрение и надлежащую поддержку. В том числе — на уровне организации самых престижных соревнований под эгидой ЕКВ”, — добавили в Федерации волейбола Украины.

Заметим, что предыдущее европейское первенство прошло в четырех странах, а ее победителем стала Сербия, которая в финале обыграла Словению. ЧЕ-2021 пройдет также на территории четырех стран — Чехии, Эстонии, Финляндии и Польши.

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