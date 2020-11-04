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И снова пленки: судебные волки обсуждают назначение Тупицкого главой КС

21:00, 04 ноя 2020
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Национальное антикоррупционное бюро среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка обнаружило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса Президента Андреем Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при Офисе Президента Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного Суда Александра Тупицкого. Либо это какие-то крайне похожие на них голоса, пишет на своей странице в Фейсбуке главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения. Эти записи, считает Бутусов, необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КС.

Тупицкий был назначен судьей КС в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП. А председателем Конституционного Суда был избран в сентябре 2019 года.

В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде потребовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, которые касаются порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей.

Не исключено, что решения Конституционного Суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков.

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