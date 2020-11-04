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Новый антирекорд за сутки: 9 524 инфицированных коронавирусом в Украине

20:30, 04 ноя 2020
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В Украине 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысячи. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 313, медработников - 408)", - говорится в сообщении Степанова.

Также за последние сутки, по его данным:

госпитализированы - 1514 человек;
летальных случаев - 199;
выздоровели - 7536 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 72 442, в т. ч. методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.
За все время пандемии в стране:

заболело - 420 617 человек;
выздоровели - 176 404 человека;
летальных исходов - 7731;
проведения ПЦР-тестов - 3386489.

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