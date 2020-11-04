Новый антирекорд за сутки: 9 524 инфицированных коронавирусом в Украине

В Украине 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысячи. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 313, медработников - 408)", - говорится в сообщении Степанова.

Также за последние сутки, по его данным:

госпитализированы - 1514 человек;

летальных случаев - 199;

выздоровели - 7536 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 72 442, в т. ч. методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.

За все время пандемии в стране:

заболело - 420 617 человек;

выздоровели - 176 404 человека;

летальных исходов - 7731;

проведения ПЦР-тестов - 3386489.