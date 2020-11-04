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Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки

18:00, 04 ноя 2020
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В США на президентских выборах демократ Джо Байден опережает действующего президента Америки республиканца Дональда Трампа со значительным отрывом. При этом кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается. Об этом со ссылкой на онлайн-карту подсчета голосов сообщает УНН.

По предварительным результатам подсчета голосов, пока у Байдена 192 голоса в Коллегии выборщиков, при этом у Трампа — всего 100.

Ранее сообщалось, что Джо Байден побеждает в штатах Колорадо, Коннектикут, Род-Айленд и Нью-Йорк, в то время как Трамп получил большинство в штатах Алабама, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг.

Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Сейчас в США продолжается подведение итогов общенациональных выборов, которые прошли 3 ноября.

Напомним, на всеобщих выборах в США, которые прошли 3 ноября, кроме президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.

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Несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается, в США начались протесты против результатов выборов: в разных городах на акции протеста вышли тысячи людей, несогласных с результатами выборов, которые состоялись 3 ноября. Об этом сообщают местные СМИ.

В Вашингтоне мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией, что привело к арестам. Протестующие также применяли дымовые шашки.

В Портленде митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. Некоторые протестующие были в защитной экипировке.

В Сиэтле люди на демонстрациях размахивали транспарантами Black Lives Matter. Протестующие перекрыли движение на некоторых дорогах. Также были задержаны несколько человек.

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