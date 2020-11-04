Жизнь на Землю залетела из космоса: в детройтском метеорите нашли чистую органику

Теперь можно говорить, что теория панспермии не такая уж и фантастика: геологи нашли незагрязненную органику в метеорите, который в 2018 году упал в окрестностях Дейтройта, штат Мичиган. Сделать это удалось благодаря быстрому обнаружению обломков. Статья, рассказывающая о результатах исследования, опубликована в журнале Meteoritics & Planetary Science.

Вечером 18 января 2018 года жители семи штатов на северо-востоке США наблюдали в небе вспышку, по яркости сравнимую с Солнцем. Около часа ночи по Гринвичу болид, получивший название Гамбург (Hamburg), упал на лед одного из озер в Мичигане. Как показали оценки, диаметр объекта мог составлять от 40 до 60 сантиметров, а масса — около 50 килограммов. Магнитуда сейсмического толчка во время взрыва достигла значения 2.0, а мощность взрыва исследователи оценили в 100 тонн в тротиловом эквиваленте.

Обычно, когда метеорит падает на поверхность нашей планеты, его почти сразу загрязняют бактерии и лишайники. Но благодаря тому, что прохождение небесного тела через атмосферу засек специальный погодный радар NASA, ученым удалось оперативно прибыть на место и взять образцы. Теперь они представили результаты исследования.

Всего Филипп Хек (Philipp R. Heck) из Университета Чикаго вместе с коллегами собрали более десяти фрагментов метеорита общим весом около одного килограмма. Петрологический и химический анализ показал, что перед геологами находится хондрит типа H4, который примерно на треть состоит из железа, никеля и оливина. Только четыре процента всех небесных тел, падающих на Землю сегодня, относятся к этому типу.

Анализ изотопов гелия, неона и аргона ( 3He, 21Ne и 38Ar) показал, что Гамбургский метеорит подвергался воздействию космических лучей на протяжении 12 миллионов лет. Это делает его похожим на метеорит Прибрам, упавший 1959 году на территорию Польши. В составе обломков геологи обнаружили большое количество углеводородов — то есть органических веществ. Следующими по распространенности оказались серо— и азотсодержащие соединения.

Ученым до сих пор неясно, как на Земле появились органические соединения. Одна из теорий говорит о том, что ее на нашу планету могли принести метеориты и кометы. Работа геологов помогает узнать больше о небесных телах, принадлежащих к разным семействам, и получить более полную картину эволюции Солнечной системы.

Падение метеоритов на Землю — довольно частое явление, но исследователям далеко не всегда удается обнаружить обломки. Однако подобные находки обладают большой ценностью. Так, анализ фрагментов Тагишского метеорита позволил ученым понять, в каких условиях он формировался, а в японском метеорите геологи нашли изотопы алюминия, натрия и марганца.