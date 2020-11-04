"Поддержать"
Тренды:
Новости
Право на проведение в 2023 году мужского ЧЕ по волейболу получила Украина
И снова пленки: судебные волки обсуждают назначение Тупицкого главой КС
Новый антирекорд за сутки: 9 524 инфицированных коронавирусом в Украине
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Жизнь на Землю залетела из космоса: в детройтском метеорите нашли чистую органику
Варшава: 29 тезисов о сотрудничестве с Украиной от института Памяти
Новых «Русланов» мы построить не можем - сообщил Олег Уруский
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Засуха уничтожает урожай, сообщает Минэкономики Украины
Оккупация ОРДЛО: Матиос заявил, что Украине не с кем заключать мир
Университеты Афганистана и Украины собираются сотрудничать
Обещанного 40 лет ждать: 22 станции в метро на Троещину планируют очень тщательно
Справедливость есть: Итальянский суд оправдал нацгвардейца Маркива. Дополняется
Суд по MH17: обнародованы ранее неизвестные телефонные разговоры боевиков
Конституционный кризис. Уходите сами, предложили народные депутаты скандальным судьям КСУ
Все новости
Политика / Видео / Общество

Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются

11:00, 04 ноя 2020
65
Версия для печати

Чилийцы подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы переписать конституцию страны, принятую в годы правления генерала Аугусто Пиночета, пишет местное издание La Segunda и эфиры местных телеканалов.

Почти 90% голосов на прошедшем в воскресенье референдуме уже подсчитано, 78% избирателей проголосовало за изменение конституции.

Толчком к референдуму стали массовые протесты граждан против неравенства, к которому, по их мнению, привела пиночетовская конституция.

Президент страны Себастьян Пиньера признал итоги голосования, отдав должное тому, насколько мирно был проведен референдум. Он назвал это голосование началом пути, по которому чилийцы должны пройти вместе.

Массовые антиправительственные протесты начались в Чили около года назад. С самого начала демонстранты требовали принятия новой конституции, способной покончить с глубоким неравенством в обществе.

“До сих пор конституция разделяла нас, — сказал Пиньера, обращаясь к чилийцам, вышедшим на улицы праздновать итоги референдума. — С сегодняшнего дня мы должны работать сообща, чтобы новая конституция стала великой основой единства, стабильности и будущего”.

На референдуме было два вопроса: хотят ли избиратели новую конституцию и кто, какой общественный или государственный институт должен ее создавать. Большинство проголосовало за то, чтобы новая конституция создавалась собранием, состоящим целиком и полностью из избранных граждан, а не таким, в котором состояли бы также и юристы.

Тысячи людей вышли на улицы Сантьяго и других городов страны еще до объявления результатов, поскольку голосование “За” было всеми ожидаемо.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Видео / Главные новости
Вчера, 18:00
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще