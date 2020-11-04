Засуха уничтожает урожай, сообщает Минэкономики Украины

В Украине в этом году из-за засухи самый большой за последние четыре года спад средней урожайности прогнозируется по кукурузе, подсолнечнику и сое. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

"Последствия засухи наиболее ярко проявляются на урожайности культур. Сравнивать урожайность с предыдущим годом не совсем корректно, поскольку последние два года Украина имела высокие урожаи. Поэтому было осуществлено вычисления средней урожайности за последние 4 года с 2016-го по 2019 год, и эту среднюю величину урожайности по сравнению с урожайностью 2020 года. Наибольший спад урожайности кукурузы. Далее: подсолнечник, соя, рапс, горох, сахарная свекла, пшеница. Урожайность ячменя близка к средней за 4 предыдущие годы, а урожайность гречки выросла", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что вышеуказанное касается средней по Украине урожайности.

"В разрезе областей эти данные имеют свою собственную специфику. Например, Черниговская область имеет рост урожайности почти по всем основным культурам, а в Одесской нет ни одной культуры, урожайность которой выросла", - отмечается в ответе на запрос.

Кроме того, на урожайность влияют не только погодные условия, но и технологии выращивания, например, сроки посева, внесение минеральных удобрений, орошение и тому подобное.

Как сообщалось, урожай зерновых в Украине в 2019 году составил почти 75 млн тонн.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 октября собрано 62,2 млн тонн зерна, что составляет 80% от прогноза.