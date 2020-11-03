"Поддержать"
Тренды:
Новости
Оккупация ОРДЛО: Матиос заявил, что Украине не с кем заключать мир
Университеты Афганистана и Украины собираются сотрудничать
Обещанного 40 лет ждать: 22 станции в метро на Троещину планируют очень тщательно
Справедливость есть: Итальянский суд оправдал нацгвардейца Маркива. Дополняется
Суд по MH17: обнародованы ранее неизвестные телефонные разговоры боевиков
Конституционный кризис. Уходите сами, предложили народные депутаты скандальным судьям КСУ
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Министр обороны решил, что реформа ВСУ уже состоялась и... отменил приказ №141
"Мова" или "язык": как президенты Украины привели нас к нынешним решениям КСУ
"Первый" Джеймс Бонд покинул этот мир - умер легендарный актёр Шон Коннери
"Заробитчане" должны платить налоги в Украине, считают налоговики
Это что - небольшой конституционный кризис или полноценный госпереворот?
Теракты во Франции: противостояние с мусульманами обостряется, Франция готовится защищаться
Режим чрезвычайной ситуации в Украине из-за COVID-19 продлен до конца года
Кофе против цикория. Что полезнее?
Все новости
Скандал / Транспорт

Обещанного 40 лет ждать: 22 станции в метро на Троещину планируют очень тщательно

22:00, 03 ноя 2020
45
Версия для печати

Подольско-Воскресенская линия метрополитена, которая пройдет от Троещины до Окружной дороги, будет протяженностью 31 км и иметь 22 станции. Об этом сообщается на странице Коммунальной организации «Институт Генерального плана города Киева» в Facebook. Первые пять станций метро на Троещину могут появиться в течение 5-7 лет.

Отмечается, что свести одновременно линию метрополитена такой протяженности и с таким количеством станций в наших реалиях практически невозможно. Поэтому строительство и запуск новой линии предполагается по отдельным пусковым комплексам.

«В течение 5-7 лет предполагается запустить первый пусковой комплекс, который будет состоять из 5 станций (Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая)», - рассказали в организации.

«На этап 20 лет (до 2040 года) дополнительно к первому пускового комплекса предполагается возвести 13,8 км линии движения метрополитена и устроить 12 станций (М. Цветаевой, М. Закревского, С. Лифаря, Т. Драйзера, В. Маяковского, Бульвар Перова, С. Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь). К концу 2040 на ПВЛ будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21 км», - рассказали в Институте Генплана Киева.

На перспективу (этап 40-50 лет) предполагается устроить пять станций (Чоколовский, Аэропорт, Кольцевая дорога на правом берегу и Академика Курчатова, ул. Киото на левом берегу), а протяженность Подольско-Выгуровской линии на перспективу увеличится на 10 км.

Ранее сообщалось, что на линии метро на Троещину будет 5 станций, три из них будут проходить по Подольско-Воскресенского мостового перехода. А ветка метрополитена будет проходить по проспекту Маяковского.

Киевляне счастливы, что в мэрии хотя бы планы есть и они стабильно ... продолжаются! То, что пишут по этому поводу в соцсетях, сотрудникам Генплана лучше не читать...

Источник: Главком
l

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Видео / Главные новости
Вчера, 16:00
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией
Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще