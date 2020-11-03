Обещанного 40 лет ждать: 22 станции в метро на Троещину планируют очень тщательно

Подольско-Воскресенская линия метрополитена, которая пройдет от Троещины до Окружной дороги, будет протяженностью 31 км и иметь 22 станции. Об этом сообщается на странице Коммунальной организации «Институт Генерального плана города Киева» в Facebook. Первые пять станций метро на Троещину могут появиться в течение 5-7 лет.

Отмечается, что свести одновременно линию метрополитена такой протяженности и с таким количеством станций в наших реалиях практически невозможно. Поэтому строительство и запуск новой линии предполагается по отдельным пусковым комплексам.

«В течение 5-7 лет предполагается запустить первый пусковой комплекс, который будет состоять из 5 станций (Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая)», - рассказали в организации.

«На этап 20 лет (до 2040 года) дополнительно к первому пускового комплекса предполагается возвести 13,8 км линии движения метрополитена и устроить 12 станций (М. Цветаевой, М. Закревского, С. Лифаря, Т. Драйзера, В. Маяковского, Бульвар Перова, С. Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь). К концу 2040 на ПВЛ будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21 км», - рассказали в Институте Генплана Киева.

На перспективу (этап 40-50 лет) предполагается устроить пять станций (Чоколовский, Аэропорт, Кольцевая дорога на правом берегу и Академика Курчатова, ул. Киото на левом берегу), а протяженность Подольско-Выгуровской линии на перспективу увеличится на 10 км.

Ранее сообщалось, что на линии метро на Троещину будет 5 станций, три из них будут проходить по Подольско-Воскресенского мостового перехода. А ветка метрополитена будет проходить по проспекту Маяковского.

Киевляне счастливы, что в мэрии хотя бы планы есть и они стабильно ... продолжаются! То, что пишут по этому поводу в соцсетях, сотрудникам Генплана лучше не читать...

Источник: Главком

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