Суд по MH17: обнародованы ранее неизвестные телефонные разговоры боевиков

В интервью, которое сегодня показала сторона защиты обвиняемого Олега Пулатова на слушаниях по делу о сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом было обнародовано несколько телефонных разговоров, которые ранее не были обнародованы ни Совместной следственной группой, ни Службой безопасности Украины, передает УНН.

Адвокаты объяснили, что воссоздали записи телефонных звонков для того, чтобы "лучше продемонстрировать" использование боевиками кодовых слов в разговоре.

Первым был обнародован разговор от 11 июля 2014 года, 10:59:10:

- Ты что хотел?

- Я хотел, вопрос такой: что вот друзья наши, у них тоже с "огурцами" трудно, они получили на дачу "маленькие огурчата", а куда-то там усилить кого-то, а большие сэкономить. То есть сегодня мы без "огурцов". Я могу только "пчелами" пошуметь вместе с "Кротом".

- Я понял. Давай сюда ко мне быстро..., ты нужен здесь, и людей заберешь. Очень хороших людей. Ты здесь срочно нужен.

- Я понял, я еду.

Пулатов пояснил, что речь идет о боеприпасах ("огурцы", "пчелы").

Следующий звонок от 17 июля, в 12:42:57:

- Алло, Олег (Пулатов - ред.), я в Снежном, у фуршета, с "игрушкой".

- Я понял, я еду... как раз.

- Все, я тебя жду здесь.

Комментируя разговор, Пулатов заявил, что термин "игрушка" употреблялся как правило к "переносному приспособлению для решения тех или иных задач".

Следующий обнародованный разговор состоялся 17 июля в 21:40:49:

- Да?

- Алло, Олег, а ты не можешь связаться с этими бойцами из этой "коробочки" новой, они *** вообще делись, и куда они поехали?..

- Они ехали... навстречу...

- Да, вот я поехал сюда, их нет в месте сбора.

- А...

- И *** бойца своего они одного забыли.

- Моего бойца одного?

- Своего, своего!

- А, своего....

- ... у фуршета, * **** ...

- И с тобой один их боец?

- Ну да.

- А их нет... Сейчас я попробую с ними связаться.

В данном случае, по словам Пулатова, "коробочка" - это трофейная техника.

Следующий разговор произошел 16 июля в 18:12:49, он длился 15 минут, далее приводится фрагмент разговора:

- Слушаю тебя, алло.

- Добрый день.

- Добрый.

- У меня, как бы, немного информации там... записать есть куда, не удобно?

- Говори, я постараюсь запомнить.

- Значит по основным специальностям: минус один командир танка, минус два танка неисправного вооружения.

- Якобы, стабилизаторы, я знаю уже.

- Далее, один БТР... плюс одна БМП, но без главного...

....

- "Стрела" выведена из строя.

- * твою мать.

- Значит ... я постараюсь две "коробочки" вытащить на Снежное и "Стрелу" туда же для организации ремонта...

- Олег, послушай меня! Кого-то срочно сюда, потому что некем действительно отправить, и у меня надо забрать три танка.

- Мне некого отправить отсюда.

- А танкист здесь, не у ВС так?

- Танкист у "Крота".

- Где у "Крота" - у него там или тут у меня?

- Нет, он в Мариновке.

- ... Я отправлю три танка.

...

- То есть ты считаешь, что танки там не нужны?

- Нет, танки не нужны, пока. Нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО, так как самолет с большой высоты работал, фактически ни одна система его не достигала.

По словам Пулатова, якобы "80% всего разговора", который длился 15 минут, был дезинформационным вбросом.

Защита также воспроизвела звонок, в котором якобы подозреваемому звонит кто-то из позывным "Кореец", звонок от 17 июля, в 19:01:35:

- Да, брат.

- Ты звонил, брат?

- Да, конечно же, ты переживал. Так вот, я тебе докладываю: значит твой брат по крови сбил "СУ-шку", которая буквально за минуту до этого сбила вот этот гражданский самолет, так что он вообще герой *** всего, понимаешь!? Китайцы не успели возмутиться, а им уже - пожалуйста, сейчас пленного этого еду искать.

...

- Я понял, брат, спасибо за хорошую новость.

- Да так, все нормально, молодец он ***, как только его сбил, так же тут же подхватили, это вообще...

- Шикарно.

Пулатов заявил, что не может узнать разговор, но подтвердил подлинность всех аудиозаписей. По его словам, "брат по крови" - это установка "Стрела 10", которая "отработала" по СУ-25 ВСУ.

Подозреваемый в то же время подтвердил подлинность всех аудиозаписей, воспроизведенных стороной защиты.

Ранее сегодня в Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о сбивании МН17.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Отметим, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.

Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.





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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наступление ответственности за катастрофу малазийского Boeing рейса МН17 - неизбежно, передаетпресс-службуа МИД.

Так, 2 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в видеоконференции с министрами иностранных дел государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов) с целью обсуждения хода процесса привлечения к ответственности виновных за сбивание самолета рейса МН17.

"Главы МИД обсудили развитие событий в рамках судебных процессов в Нидерландах и в международных судебных инстанциях. Участники положительно отметили присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека", - говорится в сообщении.

Сообщается, что министры иностранных дел обменялись мнениями относительно выхода Российской Федерации из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за катастрофу самолета.

"К каким бы политическим маневрам не прибегал виновник, наступление ответственности за катастрофу МН17 - неизбежно", - отметил Кулеба.

Также Украина проинформировала о динамике рассмотрения Международным судом ООН дела о привлечении РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к катастрофе МН17.

"Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с представителями стран-участниц совместной следственной группы по расследованию катастрофы MH17 - Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.