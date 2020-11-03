Конституционный кризис. Уходите сами, предложили народные депутаты скандальным судьям КСУ

Народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в которой призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию, передает УНН.

“Заявление народных депутатов Украиы различных политических фракций и групп. Подтверждая приверженность идеалам и принципам демократии, верховенства права и уважения и защиты прав человека, несмотря на исключительную важную роль, которую призван играть КСУ, подчеркивая важность обеспечения общественного доверия общественности к КСУ, учитывая запросы к украинскому народу... народные депутаты Украины призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украины европейского и евроатлантического курса”, — заявил нардеп Александр Бакумов во время озвучивания заявления.

Также нардепы призвали судей КСУ, которые поддержали решение от 27 октября о неконституционности ответственности за ложь в декларации, сложить с себя полномочия судей КСУ по собственному желанию, или же подать безотлагательно в отставку.

Добавим, что это заявление представителей различных политических партий в парламенте.

Напомним, 28 октября судьи Конституционного Суда Украины написали заявление к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о давлении на них.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

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Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Александр Бакумов объявил список судей КСУ, от которых требуют уйти в отставку.

“Учитывая решение Конституционного Суда Украины № 13р/2020 от 27 октября 2020 года и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, что несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной структуры Украины и ставит под сомнение ряд обязательств Украины, стремясь избежать подобных ситуаций в будущем народные депутаты Украины, подписавшие это заявление отмечают важность работы Конституционного Суда Украины, как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции, который выступает одновременно и рычагом сбалансирования системы государственной власти и защитником от любых законодательных искажений тех фундаментальных норм и принципов, установленных основным Законом призывают Конституционный Суд Украины принять все необходимые меры, по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного украинским государством европейского и евроатлантического курсов. Призывают судей Конституционного Суда Украины, поддержавших решение Конституционного Суда Украины № 13р / 2020 от 27 октября 2020 года, а именно...”, — сказал Бакумов.

Далее он зачитал список судей:

Тупицкого Александра Николаевича;

Городовенко Виктора Валентиновича;

Завгороднюю Ирину Николаевну;

Касминина Александра Владимировича:

Кривенко Виктора Васильевича;

Литвинова Александра Николаевича;

Мойсыка Владимира Романовича;

Саса Сергея Владимировича;

Слиденко Игоря Дмитриевича;

Филюка Петра Тодосьовича;

Юровскую Галину Валентиновну.

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Авторы скандального конституционного представления в КСУ против антикоррупционного законодательства должны добровольно сдать дипломатические паспорта. Об этом заявила народный депутат от партии “Голос” Александра Устинова.

Она уточнила, что авторами представление в КСУ есть 47 народных депутатов, которые сознательно заблокировали реформу антикоррупционного законодательства.

“Они шли на этот шаг сознательно, они сознательно пытаются „откатать“ назад и отменить ряд важных антикоррупционных реформ”, — говорит нардеп.

Устинова добавила, что ВРУ могла бы, но не имеет законодательных оснований лишить нардепов — авторов представления дипломатических паспортов. Поэтому депутаты должны это сделать самостоятельно, по доброй воле, добавляет нардеп.

“Можем ли мы попросить этих депутатов отдать дипломатические паспорта? Так можем! Но только просить, потому что, к сожалению, на законодательном уровне мы не можем в них ничего забрать. Поэтому, это может быть только их добрая воля.

Но я сомневаюсь, что депутаты, которые являются „российской колонной“ в нашем парламенте, это сделают. Доброй воли у них не будет, потому что они пришли в этот парламент уничтожить эту страну”, — заявила Устинова.