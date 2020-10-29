Это что - небольшой конституционный кризис или полноценный госпереворот?

Сегодня НАПК сообщило, что местные выборы в Украине, которые, казалось бы, вполне благополучно прошли в прошлое воскресенье, оказались под угрозой срыва, потому что ЦИК потеряла возможности подвести итоги и официально объявить результаты. Что случилось, выясняет InfoKava по материалам СМИ.

Помимо опасности срыва итогов выборов, с сегодняшнего дня в Украине официально не может быть назначен ни один кандидат на руководящие должности в органы власти и ни один руководитель государственного органа.

Что произошло

Напомним, в 2014-м году Рада приняла Закон №1700, которым дала право Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) контролировать и проверять декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также НАПК наделили правом хранить и обнародовать декларации чиновников на своем сайте и следить за образом жизни декларантов. То есть, не тратит ли чиновник на свою жизнь и отдых гораздо больше, чем декларирует.

4 августа 2020-го 47 народных депутатов, среди которых члены фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в полном составе, внефракционный депутат Руслан Требушкин и два представителя депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко и Виктор Бондарь, обратились в КС с требованием отменить эти нормы. 27 октября Конституционный Суд признал их неконституционными.

Кроме того, неконституционной было признано статью 366 1 УК, которая предусматривала уголовную ответственность за представление недостоверной информации в декларации, а также за несвоевременное представление таких финансовых отчетов. Чиновников, которые совершали соответствующие правонарушения, могли оштрафовать на сумму от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, им могли назначить общественные работы на срок от 150 до 240 часов или даже лишить свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Теперь все эти нормы украинского законодательства признаны неконституционными, а следовательно, такими, которые не имеют юридической силы.

В своем решении судьи Конституционного Суда, как они объясняют ситуацию, исходили из того, что НАПК является центральным органом исполнительной власти, а судьи, в том числе и судьи КСУ, являются отдельной независимой судебной ветвью власти, которая не должна подвергаться воздействию от представителей и органов других ветвей. Фактически КСУ заявил, что осуществлять проверку судей могут только другие контрольные органы судебной ветви власти.

Относительно установления уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации, то КСУ решил, что это является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

"Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366 1 УК Украины, непропорциональные вреде, наступившей или могла наступить в случае совершения соответствующих действий", - говорится в решении.

Здесь нужно уточнить, что КСУ не отменил декларирование как таковое. Чиновники обязаны будут продолжать подавать декларации о своем имуществе и доходах в дальнейшем, однако теперь никто не сможет проверять, правдивую информацию они там указали. И даже если каким-то образом выяснится, что чиновник солгал в декларации, привлечь его к уголовной ответственности не будет оснований, ведь решение Конституционного Суда обжалованию не подлежат.

Каковы последствия

Постоянный представитель ВРУ в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря на своей странице в Facebook заявила, что решение Конституционного суда о признании неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование может втянуть Украину в грандиозный международный скандал:

"К сожалению, в связи с сегодняшним решением КСУ относительно антикоррупционного законодательства Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями, о которых я сообщала ранее, и сомнительно по содержанию", - отметила она.

Признавая отдельные пункты Закона "О предотвращении коррупции" неконституционными, КСУ отменил их не только для судей, но и для всех чиновников. Несмотря на то, что практически весь текст решения КСУ касается именно необходимости обеспечения независимости судей, отныне привлечь к ответственности за недостоверное декларирование невозможно будет ни министров, ни главу "Укравтодора" или Фонда госимущества, ни народных депутатов Украины. То есть Конституционный Суд сознательно пошел на поводу у нардепов, которые давно хотели уничтожить чрезмерное внимание общества к средствам, или просто попал в их ловушку.

Эти решения поспособствовали тому, что был закрыт доступ к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. А вследствие этих решений, с сегодняшнего дня заблокированы все управленческие назначения и итоги выборов, потому что, по закону, для них нужно проверять декларации кандидатов.

Самое опасное - это невозможность объявить результаты выборов, потому что для того, чтобы победившие кандидаты, согласно действующему законоджтельству, были признаны победителями и вступили в права - ЦИК должна проверить их декларации. И тут круг замыкается беспрецедентно опасным образом

Но это еще не все.

Конституционный суд в прямом смысле слова - идут в ва-банк: планирует отменить законы о государственном языке, о земле и об антикоррупционном суде. Об этом в интервью изданию "Бабель" сообщил глава Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков. Он считает, что КС необходимо срочно реформировать. Пока не стало поздно что-либо делать.

Если в КС будет принят весь этот реформаторский пакет - это означает настоящий реванш пророссийских сил и откат в 2013 год. А еще это перечеркивает вообще все реформы последних лет, не говоря уже о Майдане и его ценностях.

В общем, антикоррупционные органы (НАБУ вместе с НАПК) уже входят в прямой клинч с Конституционным судом. И пока совершенно непонятно, насколько далеко может зайти это противостояние.

Реакция ЕС и стран G-7

И ЕС, и страны G-7 глубоко обеспокоены происходящем в Украине и требуют решительных мер по сохранению и подтверждению курса на реформы, в Европу и в НАТО.

Ультиматумов пока нет, но предупреждения о том, что подобные события могут привести к отмене безвиза и отношений с донорами всех уровней, уже звучат.

Что предпринял Президент

Владимир Зеленский, похоже, вполне понимает, что происходит и старается найти выход из этого архисложного положения.

В связи с кризисом, Президент созвал срочное заседание СНБО. Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский, по свидетельствам источников в Офисе президента, в ярости. Именно поэтому он ребует от СНБО решительных и адекватных действий, хотя у него руки связаны законами, которые не предусматривают отмену решений КС.

"Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опаснее", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

"Мы должны срочно отреагировать на ту ситуацию, которая сложилась после принятия решения КС по представлению группы народных депутатов относительно отдельных положений закона о противодействия коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Дело только в этом решении, а и в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне", – сказал президент.

Правоохранители должны расследовать решение Конституционного суда и узнать причины выводов судей.

Вот несколько важных цитат из сказанного Президентом.

"Главные вопросы – почему вообще появилось это решение КС, какие мотивации видим в этом решении мы, какая законодательная база попала под решение КС и почему. И, честно говоря, хочу сказать от себя – эти моменты влияния на работу КС, тут я хотел бы обратиться с просьбой к нашим правоохранительным органам, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению".

"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения: система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее возобновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные".

"Демонтаж контролируемых функций Национального антикоррупционного агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение в условиях законодательства при декларировании никогда не будет принят нашим обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе, и мы с вами уже получаем четкие сигналы".

Также на заседании СНБО президент поручил неотложно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

По словам Зеленского, сейчас неизвестно, какой "сюрприз" КС преподнесет снова. Президент потребовал от представителей суда внятно объяснить, чем они руководствовались.

"Почему эти решения, особенно в части обязательного декларирования доходов высокопоставленными чиновниками, наносят существенные удары по всей нашей антикоррупционной архитектуре страны и ставят нас в двусмысленное положение на международной арене. От вразумительного ответа судей КС зависит дальнейшее развитие событий. Продолжится ли эскалация или кризис будет разрешён быстро и эффективно", – сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что последние решения Конституционного Суда, мягко говоря, удивляют.

"Это ведь не просто отдельные вызовы сложившемуся общественному консенсусу в части декларирования доходов. Скорее, нужно говорить о том, что Конституционный Суд решил самостоятельно пересмотреть новый общественный договор в стране, который предполагает нулевую терпимость к любым непрозрачным форматам в государственном управлении. И вернуть нас к старым временам, когда топ-коррупция доминировала в государстве", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, никто не ожидал, что Конституционный Суд, который должен быть своеобразным символом незыблемости новой системы, "вдруг в считанные дни превратится в агрессивного политического игрока".

Секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил скандальные решения Конституционного суда с 2010-2014 годами. Он напомнил, что именно тогда активизировались российские "агенты влияния" и был свернут европейский вектор развития.

Также Данилов подчеркнул, что последние события дают основания полагать, что есть целостный план, направленный против украинской государственности. Он назвал КС "ледоколом" достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции.

Действия Кабмина

Кабмин тоже собрался на экстренное заседание и принял решение: обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновить доступ к реестру деклараций чиновников, сообщил в Telegram министр правительства Олег Немчинов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что это шаг для возобновления полноценной работы реестра.

"Кабинет Министров Украины по инициативе президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков", – приводит его слова сайт главы государства.

По его словам, распоряжение позволяет разблокировать работу НАПК. Согласно ему, агентство должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем сайте к публичной части деклараций.

Что еще можно успеть сделать

Поскольку основная причина отмены ответственности за недостоверное декларирование заключалась в том, что НАПК имело право проверять именно судей, то Рада может принять изменения в Закон "О предотвращении коррупции". В этих изменениях можно оставить абсолютно идентичный текст тому, какой КСУ признал неконституционным, но ограничить распространение этих норм на судей.

Но тогда могут возникнуть вопросы у общества. Уровень доверия к судам среди украинцев и без того очень низкий. Если дать судьям возможность самим решать, кто из них указывает в декларации правду о своих доходах, а кто нет – это может еще больше убедить граждан в коррумпированности судебной ветви власти

Кроме того, по словам председателя комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, решение КСУ является политическим.

"Можно исправить это законодательством, но поскольку в решении Конституционного Суда прямо отсутствует качественная юридическая мотивация, то КС фактически оставил себе возможность на любую попытку восстановить ответственность снова сказать, что это не соответствует Конституции. Я расцениваю решение КС как политическое", – заявила она.

Подоляк подчеркнул, что у Зеленского есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло.

"Среди них – специальное заседание СНБО, которое вполне может дать надлежащую политико-правовую оценку позиции КС. С выработкой последующих рекомендаций всем органам исполнительной власти. Более жесткий инструмент – специальное заседание Верховной Рады, на котором нужно будет заслушать судей КС, чтобы понять их мотивацию", – пояснил он.

Кроме того, на заседании было решено активизировать деятельность Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и ускорить представление о судебной реформе.

Как итог

Украина, Зеленский и его политсила - на пороге серьезных испытаний. Если в самое ближайшее время не будут приняты адекватные и жесткие решения, мы все можем потерять главное - свое государство и государственное право украинцев на самоопределение.

Ирина Шевченко, InfoKava, по материалам СМИ