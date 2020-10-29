Режим чрезвычайной ситуации в Украине из-за COVID-19 продлен до конца года

Кабинет министров Украины продлил действие режима чрезвычайной ситуации до конца года. Это связано с ухудшением ситуации с распространением COVID-19: за прошедшие сутки в стране выявлено 7342 инфицированных, умерло 113 человек.

Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства, передает Обозреватель.

В пояснительной записке говорится, что в связи с продлением срока действия карантина возникла и потребность в продолжении на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года.

На своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому правительство и решило продолжить усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания, а также продолжить тесную координацию своих действий с местными властями.

Напомним, чрезвычайная ситуация устанавливается на отдельной территории или в пределах организации. Состояние чаще всего вводится на территории всей страны. Однако режим чрезвычайной ситуации также может быть установлен на государственном уровне.

Кроме того, чрезвычайную ситуацию объявляет Кабинет министров или местные органы власти. Введение чрезвычайного положения уже зависит от указа президента, который утверждает Верховная Рада.

Введение в стране чрезвычайного положения временно ограничивает права людей, чрезвычайной ситуации – нет. Последний режим в основном направлен на мобилизацию всех органов государственной власти.

Согласно закону, продолжительность чрезвычайного положения – 30 или 60 дней с возможностью продления. Четких сроков действия режима чрезвычайной ситуации нет.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом в Украине будет введен только в том случае, если такой шаг инициирует президент.

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В Украине на 8:40 28 октября зафиксировано уже 370 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - прыжок по сравнению с предыдущими сутками 7342. Умерло 113 человек, выздоровело - 2990. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 755 человек, выздоровели от болезни уже 148 642 человек. Активных больных на сегодня 207 678, прирост за сутки - 4 003.