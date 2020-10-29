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Общество / Криминал

Дело Гандзюк: Павловский получил условно, а Мангеру грозит 12 лет

09:00, 29 окт 2020
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Приморский райсуд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год, передает УНН.

"Павловского Игоря Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 396 УК и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. В соответствии со статьей 75 УК освободить Павловского Игоря Владимировича от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием на 1 год", - провозгласил судья.

Так, на него возложили следующие обязанности:

- периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места проживания работы или учебы.

"Начало отбывания судебного срока считать со дня провозглашения приговора, то есть с 16 октября 2020 года. Мера пресечения Павловскому Игорю Владимировичу не избиралась", - добавил судья.

Напомним, Днепровский районный суд города Киева принял решение остановить трансляцию судебного заседания во время допроса Игоря Павловского, Сергея Браги, Владимира Васяновича и Павла Пилипенко по делу в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина.

Как сообщалось, прокуратура просит назначить голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, по данным следствия, "председатель Херсонского облсовета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)".

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.

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