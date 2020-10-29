ВНО по украинскому языку и литературе: общественность требует возвратить

Министерство образования обвинили в том, что оно только имитировало общественное обсуждение вопроса отмены ВНО по украинскому языку и литературе, и в том, что в ведомстве не прислушались к мнению руководства вузов и экспертов. В итоге, министерство образования и науки отменило обязательное комплексное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, что крайне возмутило общественность. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович.

Он отметил, что во время обсуждения уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, Львовский национальный университет, Острожская академия, Киевский университет имени Гринченко, ученые, языковеды, деятели культуры, а также общественные организации призывали правительство сохранить комплексное ВНО по языку и литературе.

Также Вятрович добавил, что депутаты из разных фракций направили обращение министру образования Сергею Шкарлету.

"Мы призвали внести необходимые изменения в проект приказа МОН и обеспечить сохранение комплексного ВНО по украинскому языку и литературе для поступления на все специальности. На днях в ответ на это обращение получил широкую отписку ни о чем, а теперь вот МОН издало приказ, проигнорировав все поправки. Вред от такого шага очевиднен. Пользы — никакой", – написал Вятрович.

В 2021 году, согласно новым правилам, сдавать тест будут только абитуриенты, поступающие на гуманитарные и социальные специальности. Для остальных обязательным останется только тест по украинскому языку, сообщается на сайте ведомства.