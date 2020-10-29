Россия укрепляет незаконные вооруженные формирования ОРДЛО: завозит новые танки

Пока украинские политики ведут бесконечные споры о методах возвращения и реинтеграции оккупированных территорий, Россия продолжает тотальную русификацию населения ОРДЛО и Крыма и укрепляет воинские формирования, противостоящие Украине. Так, по данным разведки, с территории РФ боевикам железнодорожным транспортом завозятся новые танки Т-72Б. Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Александр Мотузяник во время брифинга.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, продолжается перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б", - отметил Мотузяник.

По его словам, изъятые оккупантами из танковых подразделений танки Т-64 будут размещаться на специальных площадках для демонстрации таким образом выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники от линии соприкосновения.

Напомним, командование российско-оккупационных войск ужесточает требования к боевой подготовке так называемого "военнообязанного населения" на Донбассе.

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По данным разведки у боевиков продолжается “проверка за 2020 учебный год”. Так, противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин. Об этом сообщил капитан Михаил Шаравара с пресс-центра Министерства обороны Украины.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с 19 октября по в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная итоговая проверка за 2020 учебный год”, — отметил он.

По его словам, в рамках данного мероприятия на полигонах на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, в т.ч. в ночное время.

“Кроме того, командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами. Контроль за проведением мероприятий комплексной итоговой проверки осуществляет комиссия Южного военного округа ВС РФ”, — добавил Шаравара.