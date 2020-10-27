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Трагедия в Египте: украинцы нарушили правила и пострадали от нападения акулы

22:00, 27 окт 2020
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Гражданка Украины и ее 12-летний сын стали жертвами нападения акулы на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Пострадавшие находятся в больнице, оба уже прооперированы. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе туроператора Joinup.

По информации туроператора, украинцы пострадали, потому что нарушили правила пребывания на курорте.

Из-за опасности нападения акул, правительство Египта еще в ноябре 2019 года запретило дайвинг с плавательных средств. Однако туристы решили обойти этот запрет.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле для приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", - рассказали в пресс-службе туроператора.

Пострадавшие после отказа гида купили экскурсию у третьих лиц вне отеля.

"По предоставленной нам принимающей стороной информации, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружения с аквалангом с экскурсионных яхт. Согласно информации из открытых источников, начиная с 1 ноября 2019 такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы", - говорится в сообщении.

Туристическая страховка не покрывает расходы на лечение таких тяжких травм. Операцию и реабилитацию, по имеющейся информации, намерено оплатить правительство Египта.

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